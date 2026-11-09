Марсилия нанесе нов удар по разклатения Ланс

Марсилия продължи отличната си серия в Лига 1, след като победи Ланс с 2:1 като гост в последния мач от 10-ия кръг. Тимът на Бруно Женесио записа пети пореден успех в първенството благодарение на попадения на Амин Гуири и младия Кейлиан Абдала. За домакините се разписа бившият футболист на ОМ Флориан Товен, който обаче не успя да предотврати поредното разочарование за своя отбор.

Двубоят на „Болар-Делелис“ дойде само четири дни ,след като Ланс претърпя унизителна загуба с 1:9 от Комо в Шампионската лига. Привържениците на домакините изразиха недоволството си, а началото на срещата срещу Марсилия допълнително изостри напрежението.

Още във 2-рата минута гостите получиха неочакван подарък от защитата на съперника. Жонатан Гради опита подаване назад към Самсън Байду, който остави топката да премине покрай него, разчитайки, че вратарят Робин Рисер ще я овладее. Стражът обаче не беше на необходимата позиция, а дебнещият Амин Гуири се възползва от грубата грешка и безпроблемно изпрати топката в опразнената врата.

Вместо да се пречупят, футболистите на Ланс реагираха с агресивна игра и постепенно наложиха натиск. Флориан Товен беше сред най-активните на терена, като още в 5-ата минута принуди Джефри Де Ланж да се намесва, а малко по-късно пропусна с глава.

Усилията на домакините дадоха резултат в 20-ата минута. Флориан Сотока се пребори за топката отдясно, преодоля съпротивата на Гуири и центрира към наказателното поле, където Товен беше оставен непокрит. Бившият футболист на Марсилия засече с глава и възстанови равенството. Това беше петото му попадение в първенството през сезона, а голът срещу бившия му клуб върна ентусиазма по трибуните.

Марсилия отговори бързо и само пет минути след изравняването беше на сантиметри от нов гол. Игор Пайшао центрира към Гуири, който изпревари защитниците и стреля, но топката срещна напречната греда. Постепенно гостите възстановиха равновесието в играта, а до почивката и двата отбора имаха възможности да поведат. В добавеното време Ясин Титрауи се озова на добра позиция след грешка на Пайшао, но Де Ланж спаси удара му.

След подновяването на играта домакините създадоха няколко опасности пред вратата на Марсилия, но Де Ланж демонстрира отличен рефлекс. Особено ценни бяха намесите му след опитите на Матийо Юдол. Въпреки усилията на Ланс решаващият удар беше нанесен от Марсилия. В 82-рата минута Пайшао организира атака отляво, последва блокиран удар на Гуири, а появилият се като резерва Кейлиан Абдала се ориентира най-бързо в наказателното поле и изпрати топката в мрежата. .

Марсилия затвърди възходящата си форма и след петата поредна победа в Лига 1 се изкачи на четвъртото място с 18 точки, само на две от третия Париж ФК. Ланс остана на 11-та позиция с 13 точки, а напрежението около наставника Яник Каюзак продължава да се увеличава.

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Снимки: Imago