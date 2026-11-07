Аспарух Аспарухов със 7 точки, Шлепск отстъпи след 5-геймова битка във Варшава

Българският волейболист Аспарух Аспарухов и неговият Шлепск Малов (Сувалки) спечелиха точка при гостуването на ПГЕ Пройект (Варшава). Тимът от Сувалки отстъпи с 2:3 (25:20, 20:25, 21:25, 25:18, 7:15) в среща от четвъртия кръг на полското първенство, играна пред 2170 зрители в зала „Торвар“.

Аспарух Аспарухов започна като титуляр и реализира 7 точки (27% ефективност в атака и 28% позитивно посрещане – +1). Българският посрещач се разписа седем пъти в нападение от 26 опита и пое най-много топки на посрещане за своя отбор — 36.

Гостите спечелиха откриващата част с 25:20, но воденият от Роберто Пиаца състав обърна развоя след 25:20 и 25:21. Шлепск отговори с убедително 25:18 в четвъртия гейм и изпрати двубоя в тайбрек. В решителната част домакините наложиха превъзходството си с 4 точкови блокади и 80% ефективност в атака, за да приключат срещата с 15:7.

Най-резултатен за победителите стана Юри Романо с 20 точки (1 блок, 3 аса и 62% ефективност в атака – +13). Бартломей Лемански добави 13 точки, включително 6 блокади, а Карол Клос също записа 6 блока и завърши с 11 точки. Проект имаше двойно предимство на блокада — 16:8.

Над всички по резултатност бе Бартош Филипяк с 32 точки за Шлепск (1 блок, 6 аса и 57% ефективност в атака – +24). Лукаш Усович прибави 12 точки, а Игнасио Луенгас се включи с 10.

За MVP бе избран либерото на домакините Дамян Войташек.

ПГЕ ПРОЙЕКТ (ВАРШАВА) – ШЛЕПСК МАЛОВ (СУВАЛКИ) 3:2 (20:25, 25:20, 25:21, 18:25, 15:7)

ПРОЙЕКТ: Ян Фирлей 1, Юри Романо 20, Кевин Тили 10, Брандън Копърс 5, Карол Клос 11, Бартломей Лемански 13 – Дамян Войташек-либеро (Бартош Беднож 12, Бартош Гомулка 3, Михал Козловски, Юрий Семенюк, Якуб Струлак, Александър Шливка, Мачей Олендерек-либеро).

Старши треньор: РОБЕРТО ПИАЦА

ШЛЕПСК МАЛОВ: Анхел Тринидад де Аро 2, Бартош Филипяк 32, АСПАРУХ АСПАРУХОВ 7, Мориц Райхерт 2, Ян Новаковски 6, Лукаш Усович 12 – Максимилиан Гранечни-либеро (Игнасио Луенгас 10, Максимилиан Лисон 2, Карол Янкевич, Марцел Хендзелевски, Павел Пиетрашко, Якуб Мацира, Бартош Мариански-либеро)

Старши треньор: ПЬОТР ГРАБАН.

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