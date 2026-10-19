Две асистенции на Здравко Димитров не стигнаха на Мардин

Мардин 1969, воден от българския треньор Ивайло Петев, загуби с 2:4 гостуването си на Ерокспор в среща от 11-ия кръг на турската Първа лига. Здравко Димитров започна като титуляр за гостите, записа пълни 90 минути и изигра нов силен мач. Той се отличи с две голови подавания, но те не бяха достатъчни за положителен резултат.

Домакините поведоха още в 6-ата минута, когато Микаил Окяр се разписа след асистенция на Фуркан Орак.

Здравко Димитров донесе победен старт на Ивайло Петев в Турция

В 34-тата минута Мардин възстанови равенството чрез Нафиджан Яръмджъ, който се възползва от подаване на Здравко Димитров.

Само пет минути по-късно, в 39-ата минута, обаче Ерокспор отново излезе напред след автогол на Ерай Коркмаз.

В началото на второто полувреме българският футболист записа втората си асистенция. В 51-вата минута Димитров подаде на Малик Уилкс, който направи резултата 2:2.

Ерокспор обаче наложи волята си в оставащите минути. В 77-ата минута Маме Мор Файе върна преднината на домакините, а в добавеното време Алтин Зекири оформи крайното 4:2.

След поражението Мардин остава с 18 точки на шестото място в класирането, докато Ерокспор увеличи актива си на 12 точки.

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