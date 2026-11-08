Боримиров: Не мисля, че ЦСКА ни надигра, Хулио знае как да вдигне отбора

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров коментира загубата с 0:3 от ЦСКА в дербито. Той заяви, че „сините“ не са отговорили на агресията на съперника, но отхвърли умората като причина за поражението.

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„Не мисля, че отборът на ЦСКА по някакъв начин ни е надиграл. Още след мача с Ягелония ви казах, че ако не отговорим на агресията на ЦСКА, ще имаме проблеми. Не бих казал, че имаше умора. Мачът беше равностоен. Не отговорихме на агресията, която ни наложи ЦСКА“, заяви Боримиров.

На въпрос как отборът ще се възстанови след поражението, той отговори: „Това е работа на Хулио, той знае как“.

„Безгрешни отбори няма по света. Ще си извлечем нужната поука от този мач и от грешките, които сме допуснали, и продължаваме напред. Шампионатът продължава“, добави изпълнителният директор на Левски.

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