Гард на Миньор пофлиртува с трипъл-дабъл и грабна приза MVP в "Триадица"

Отборът на Миньор 2015 победи с 96-82 Левски в мач от петия кръг на Sesam НБЛ, изиграл се днес в столичната зала "Триадица".

Миньор се справи с Левски и продължи победната си серия

Гардът на перничани Джеремайн Хед грабна приза за най-полезен играч на срещата, след като беше и близо до трипъл-дабъл.

Американецът попадна в стартовата петица на своя тим и за 26:36 минути на паркета се разписа с 15 точки, 8 борби, 9 асистенции и 4 откраднато топки, за да оформи КПД 28.

Снимка: НБЛ

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