Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

Гард на Миньор пофлиртува с трипъл-дабъл и грабна приза MVP в "Триадица"

  • 8 ное 2026 | 18:01
  • 160
  • 0

Отборът на Миньор 2015 победи с 96-82 Левски в мач от петия кръг на Sesam НБЛ, изиграл се днес в столичната зала "Триадица".

Миньор се справи с Левски и продължи победната си серия
Миньор се справи с Левски и продължи победната си серия

Гардът на перничани Джеремайн Хед грабна приза за най-полезен играч на срещата, след като беше и близо до трипъл-дабъл.

Американецът попадна в стартовата петица на своя тим и за 26:36 минути на паркета се разписа с 15 точки, 8 борби, 9 асистенции и 4 откраднато топки, за да оформи КПД 28.

Снимка: НБЛ

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Стани част от отбора. Вземи своя екип на националния отбор по баскетбол в новия онлайн магазин: https://teambulgariabasket.bg/

Още от Баскетбол

Уембаняма поведе Сан Антонио към осми пореден успех в НБА

Уембаняма поведе Сан Антонио към осми пореден успех в НБА

  • 8 ное 2026 | 13:28
  • 943
  • 0
Миньор се справи с Левски и продължи победната си серия

Миньор се справи с Левски и продължи победната си серия

  • 8 ное 2026 | 12:11
  • 3586
  • 3
Коя е красивата половинка на Карлик Джоунс

Коя е красивата половинка на Карлик Джоунс

  • 8 ное 2026 | 10:25
  • 2170
  • 3
Караичич: Това е най-добрият мач, на който съм присъствал в България

Караичич: Това е най-добрият мач, на който съм присъствал в България

  • 8 ное 2026 | 04:08
  • 1680
  • 3
Лукаич е оптимист за бъдещето на Спартак Плевен

Лукаич е оптимист за бъдещето на Спартак Плевен

  • 8 ное 2026 | 04:01
  • 1457
  • 1
Берое победи Славия и оглави класирането на баскетболното първенство за жени

Берое победи Славия и оглави класирането на баскетболното първенство за жени

  • 7 ное 2026 | 21:26
  • 773
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 0:3 ЦСКА, Гбамен се разписа след асистенция на Рейналдо

Левски 0:3 ЦСКА, Гбамен се разписа след асистенция на Рейналдо

  • 8 ное 2026 | 18:03
  • 115874
  • 343
Блестящ обрат с фамозен гол донесе три точки на Спартак срещу Арда

Блестящ обрат с фамозен гол донесе три точки на Спартак срещу Арда

  • 8 ное 2026 | 15:54
  • 31661
  • 23
Втора лига на живо: Пирин с обрат в Стара Загора

Втора лига на живо: Пирин с обрат в Стара Загора

  • 8 ное 2026 | 18:00
  • 20712
  • 7
Блестящ Алисон помогна на Ливърпул за успех срещу Кристъл Палас

Блестящ Алисон помогна на Ливърпул за успех срещу Кристъл Палас

  • 8 ное 2026 | 17:54
  • 8181
  • 11
Милан сложи край на подема на Дженоа с ранни голове

Милан сложи край на подема на Дженоа с ранни голове

  • 8 ное 2026 | 17:57
  • 4816
  • 1
Челси се провали срещу последния в Премиър лийг

Челси се провали срещу последния в Премиър лийг

  • 8 ное 2026 | 17:59
  • 4627
  • 6