Уембаняма поведе Сан Антонио към осми пореден успех в НБА

Виктор Уембаняма отбеляза 29 точки и овладя 7 борби, преди той и останалите четирима титуляри на Сан Антонио Спърс да прекарат цялата четвърта част на пейката. Това помогна на Спърс да победят домакините от Портланд Трейл Блейзърс със 125:103. За Сан Антонио това бе осми пореден успех. Девин Васел добави 15 точки, а Стефон Касъл се отчете с 14 пункта, 7 борби и 5 асистенции за Спърс. Резервата Джулиан Шампани също отбеляза 14 точки, а Дилън Харпър добави 13 и 7 борби.

Никола Йокич записа 19 точки, 13 борби и 8 асистенции, помагайки на Денвър да победи Индиана със 114:102. Камерън Джонсън отбеляза 18 точки (най-доброто му постижение за сезона), а Джамал Мъри добави 16, радвайки феновете в 35-ия мач от НБА, провеждан в Мексико. Спенсър Джоунс допринесе с 13 точки и 6 борби в дебюта си през кампанията, след като преди това бе извън игра заради контузия в бедрото.

Паскал Сиакам от Индиана, който изигра своя двубой номер 700 в НБА, отбеляза 23 точки и така премина границата от 13 000 в кариерата си (вече има 13 003).

Джейлън Брънсън записа 31 точки и 9 асистенции, а Карл-Антъни Таунс добави 29 точки и 13 борби при победата на гостуващия Ню Йорк Никс над Кливланд със 109:97.

Брънсън отбеляза 18 поредни точки за Никс във втората четвърт, а отборът му за първи път през сезона премина границата от 50% успеваемост (повече победи от загуби). Носителят на приза за най-полезен играч (MVP) във финалите на НБА реализира три тройки и овладя шест борби за 34 силни минути на терена.

Донован Мичъл отбеляза 21 от своите 37 точки в последната четвърт, но Кливланд така и не успяха да намалят разликата на по-малко от осем точки.

Шай Гилджъс-Александър отбеляза 30 точки и помогна на Оклахома Сити да удължи победната си серия на четири мача след успех у дома над Вашингтон със 114:75.

Джаред Маккейн се включи от пейката с 19 точки за Тъндър, а Айзая Хартенщайн записа 14 борби. Новобранецът Адай Мара, който започна като титуляр едва за втори път, завърши с 18 точки (при стрелба 8 от 10) и добави 8 борби. Отбелязаните 75 точки са най-ниският резултат за Вашингтон в един мач от сезон 2017-18 насам.

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