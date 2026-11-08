Лукаич е оптимист за бъдещето на Спартак Плевен

"Това е баскетболът, един път побеждаваш, друг път – не", каза пред медиите треньорът на Спартак Плевен Желко Лукаич след домакинската загуба от Балкан Ботевград със 71:77 в мач от петия кръг на Sesame НБЛ.

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Лукаич каза още, че отборът му е имал шансове и добри стрелби. Той е на мнение, че следващия път Спартак ще победи. Според специалиста, е важно тимът да има добра енергия, да се вижда, че играчите тренират и знаят какво да правят. Той подчерта, че сезонът е дълъг и до април или май ще има доста да се работи.

Лукаич добави, че е радостен от представянето на Стефан Михайлович. Той се надява и Георги Цеков и останалите да използват своите шансове и да стават по-добри.

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Лукаич изрази огромната си благодарност към плевенската публика, защото вижда, че баскетболът е любим спорт дори и на малките деца, които са бъдещето.

Наставникът на Спартак каза също, че е оптимист за отбора. Неговата философия е, че неговите играчи са най-добрите в света. Той обеща винаги да върви с тях и първи да поеме вината, ако има слаби резултати.

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