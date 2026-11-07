Берое победи Славия и оглави класирането на баскетболното първенство за жени

Берое победи Славия със 72:70 и се изкачи на първо място в класирането на българското баскетболно първенство за жени. "Зелено-белите" са с девет точки и водят с една на Монтана.

Берое поведе с 15 точки само в първата четвъртина и въпреки че Славия се доближи много до обрат в развитие на мача, старозагорчанки вкараха последния кош чрез Британи Никол Отри и спечелиха срещата.

Американският център на Берое изигра изключително силен мач. Тя вкара 22 точки и спечели 12 борби, заради което завърши с коефициент +35. Теодора Динева, Виолета Григорова и Деана Стояновска също записаха двуцифрен актив, а за Славия най-резултатна бе Даниел Мидълтън с 24 точки и 11 борби. Лидия Сиверио също направи дабъл-дабъл с 18 точки и десет борби.

Славия е на пето място в класирането с четири точки зад Берое.

снимка: Фейсбук - Берое

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