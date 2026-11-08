Коя е красивата половинка на Карлик Джоунс

Голямата звезда на Партизан Карлик Джоунс доста добре крие личния си живот и не обича да бъде в публичното пространство, въпреки че е под светлината на прожекторите почти постоянно.

И докато куп момичета въздишат по американския баскетболист, то той очевидно е доста щастлив в личния си живот.

Напоследък се появиха доста видеа на неговата красива половинка Кайла, с която той има и син.

Апетитната брюнетка живее в Белград заедно със своя любим и не пропуска да го подкрепя на неговите мачове в "Белградска Арена".



Тя не е особено голяма звезда в социалните мрежи, като има малко над 3000 последователи в Инстаграм.

Последните постове на американката са доста секси, като на тях тя показва както вкуса си към модата, така и пищните си форми.

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