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Коя е красивата половинка на Карлик Джоунс

  • 8 ное 2026 | 10:25
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Коя е красивата половинка на Карлик Джоунс

Голямата звезда на Партизан Карлик Джоунс доста добре крие личния си живот и не обича да бъде в публичното пространство, въпреки че е под светлината на прожекторите почти постоянно.

И докато куп момичета въздишат по американския баскетболист, то той очевидно е доста щастлив в личния си живот.

Напоследък се появиха доста видеа на неговата красива половинка Кайла, с която той има и син.

Апетитната брюнетка живее в Белград заедно със своя любим и не пропуска да го подкрепя на неговите мачове в "Белградска Арена".

Тя не е особено голяма звезда в социалните мрежи, като има малко над 3000 последователи в Инстаграм.

Последните постове на американката са доста секси, като на тях тя показва както вкуса си към модата, така и пищните си форми.

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