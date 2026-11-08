Левски преследва първа победа срещу непобедения Миньор в последния мач от кръга

Започна втората четвърт на мача Левски и Миньор 2015 при резултат 26:28 в столичната зала „Триадица“. „Сините“ ще се опитат да запишат първата си победа за сезона, докато перничани преследват пети пореден успех в първенството.

Първа четвърт

Първата четвърт премина равностойно, като Миньор 2015 започна по-силно двубоя и успя да натрупа преднина от осем точки. С течение на частта обаче Левски стабилизира играта си и постепенно заличи изоставането, разчитайки основно на бързите контраатаки. Така „сините“ успяха да обърнат резултата и да приключат първите десет минути на едно владение от перничани. Даниел Хинков и Джордж Льофевр отбелязаха по 8 точки за домакините, докато Джеремайн Хед беше най-резултатен за гостите с 9.

Втора четвърт

През втората четвърт обаче гостите от Перник показаха класата си и още в началните минути успяха да натрупат двуцифрена преднина. Миньор пое контрола върху срещата, а след точна стрелба от тройката на Ерик Димитров, шест минути преди края на първото полувреме, авансът на перничани достигна 15 точки при 45:30.

Стартови петици:

Левски: Джордж Льофевр, Мартин Ангелов, Марио Боянов, Даниел Хинков, Седариан Рейнс

Миньор 2015: Алекс Уандие, Георги Боянов, Лъчезар Тошков, Игор Кесар, Джеремайн Хед

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