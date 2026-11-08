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Караичич: Това е най-добрият мач, на който съм присъствал в България

  • 8 ное 2026 | 04:08
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Караичич: Това е най-добрият мач, на който съм присъствал в България

"Благодаря на публиката на двата отбора. Това е най-добрият мач, на който съм присъствал в България", заяви наставникът на Балкан Ботевград Богдан Караичич след победата над Спартак Плевен като гост със 77:71 в мач от петия кръг на Sesame НБЛ.

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Караичич каза още, че цялата атмосфера е била фантастична и добави, че три минути преди края на мача нищо не е било ясно.

За това, че отборът е натрупал много лични нарушения, спецлиаситът коментира, че подобно нещо е част от играта.

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 Целта на Караичи е българският баскетбол да се развива и да стане конкурентен на европейско ниво. Той подчерта, че мачовете стават все по-трудни и в Плевен за отбора му е било много тежко. 

Сърбинът добави, че момчетата му са изморени от многото пътуване, но от утре започват отново да тренират.

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