Фатме Кичукова отбеляза 40 точки и изведе Шампион 2006 до победа срещу Локомотив София

Фатме Кичукова вкара почти половината от точките и Шампион 2006 надигра Локомотив София с 84-67, за да запише първата си победа в българското първенство по баскетбол за жени.

Шампион 2006 се възползва от много силна трета част, за да се откъсне от съперника и да запише първи успех в четири мача. Кичукова имаше огромен принос за това с 40 точки, след като вкара 11/15 от стрелбите под коша, една тройка и всичките си 15 опита от линията за нарушение. Елена Георгиева пък се отличи с 21 точки и 11 борби.

Ванеса Кокалова се отчете с 25 точки за Локомотив, който е с четири загуби в четири мача.

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