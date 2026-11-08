Калоян Вълчинов с 20 точки и четвърта поредна победа с лидера Кампобасо

Спечелена ценна точка, но и леко разочарование от пропуснатия пълен триумф белязаха представянето на Виридекс Агро Понтино срещу лидера Енерджи Тайм Кампобасо. В драматичен и напрегнат сблъсък от четвъртия кръг на италианската Серия А3 за мъже домакините отстъпиха с 2:3 гейма. Воденият от Микеле Тотире тим показа невероятен характер, заличавайки изоставане от два сета, а в тайбрека дори поведе, преди съперникът, воден от Сурачи, да стигне до крайния успех.

Гостите стартираха срещата със самочувствието на фаворит и бързо натрупаха преднина от 2:8, което принуди Тотире да вземе ранен таймаут. Домакините изпитваха сериозни затруднения в офанзивен план, записвайки едва 32% ефективност в атака срещу убедителните 57% за състава от Молизе. Кампобасо запази пълен контрол върху събитията на полето и безпроблемно затвори първия гейм при 16:25.

Втората част предложи по-равностойна игра от страна на Виридекс благодарение на изявите на Кароти и Рока. Кампобасо обаче продължи да демонстрира изключителна мощ в нападение със забележителните 69% успеваемост. Гостите реализираха ключов пробив, откъсвайки се от 14:19 до ново 16:25.

Изправени до стената, волейболистите на Виридекс Агро Понтино намериха сили за пълен обрат в ритъма на играта си през третия сет. Силният начален удар на Кароти и Карера осигури комфортно предимство от 16:9. Въпреки че Кампобасо стопи пасива си до 24:23, Кечкемети реализира решителната точка за 25:23 и върна интригата в мача. Четвъртата част се превърна в нова оспорвана битка, в която силната блокада на Джито и атаките на Рока изведоха домакините до 21:17, а сетът завърши при 25:20 за изравняване на резултата.

В тайбрека домакините запазиха устрема си и водеха с 8:5 при смяната на полетата. Кампобасо обаче успя да възстанови равенството при 9:9 и с прецизни отигравания в заключителните минути грабна победата с 12:15. Въпреки загубата момчетата на Тотире могат да бъдат горди от показания боен дух срещу лидера във временното класиране.

Виридекс Агро Понтино – Енерджи Тайм Кампобасо 2:3 (16:25, 16:25, 25:23, 25:20, 12:15)

Виридекс Агро Понтино: Гуериеро 1, Кечкемети 9, Кароти 8, Рока 21, Карера 9, Джито 11, Катинели 1, Серанджели 3, Орто 4, Рондони (либеро), Качопола (либеро). Не игра: Де Вито

Старши треньор: Микеле Тотире

Енерджи Тайм Кампобасо: Гарника 1, Вълчинов 20, Ариенти 9, Сурачи 22, Гуерини 9, Фортес 9, Де Нигрис (либеро), Консони (либеро), Решиняно, Талеви, Факи 1, Дел Фра, Мондело 2.

Старши треньор: Буа.

Съдии: Мартини и Палумбо.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google