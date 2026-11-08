Лора Славчева и Кристина Йорданова помогнаха на УТЕ за победа в Унгария

Българските волейболистки Лора Славчева и Кристина Йорданова и техният УТЕ (Будапеща) записаха победа в унгарската Екстралига. Столичният тим се наложи у дома над КХГ Капошвар с 3:1 (25:18, 20:25, 25:16, 25:19) в среща, играна на 7 ноември пред 147 зрители.

Лора Славчева започна като титуляр във всичките четири гейма и ръководеше разпределението на домакините, като завърши без точка. Кристина Йорданова се включи от пейката в първите три части и реализира 1 точка (100% ефективност в атака и 100% позитивно посрещане – +1). Българската посрещачка получи една топка в нападение и я превърна в точка, а при посрещането също бе ангажирана веднъж.

УТЕ спечели първия гейм с 25:18, но гостенките изравниха след 25:20 във втория. В следващите две части домакините отново наложиха превъзходството си и затвориха двубоя. Тимът от Будапеща завърши със 17 блока срещу 13 за съперника и 5 аса срещу 4.

Най-резултатна за победителките бе Тамара Милевич с 23 точки (4 блока и 53% ефективност в атака – +16). Диана Акопова добави 22 точки (3 блока, 40% ефективност в атака и 63% позитивно посрещане – +13), а Сара Крус се отчете с 13 точки (4 блока, 1 ас, 32% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане – +4).

За Капошвар най-много реализира Джована де Оливейра Родригес – 17 точки (5 блока, 36% ефективност в атака и 57% позитивно посрещане – +9). Лили Хорват и Жулия Роша Маркес де Азеведо завършиха с по 10 точки.

УТЕ (БУДАПЕЩА) – КХГ КАПОШВАР 3:1 (25:18, 20:25, 25:16, 25:19)

УТЕ: ЛОРА СЛАВЧЕВА, Тамара Милевич 23, Диана Акопова 22, Сара Крус 13, Мелани Амброзио 12, Грета Серени 7 – Лилиен Пустаи – либеро (Лореса Авдили, Естер Анна Нача-Пекарик, Янка Пирош, Река Над-Хедеши – либеро, КРИСТИНА ЙОРДАНОВА 1)

Старши треньор: АЛЕХАНДРО ЕСКИЕЛ АЛТАМИРАНО

КАПОШВАР: Фани Фабиан 3, Жулия Роша Маркес де Азеведо 10, Джована де Оливейра Родригес 17, Бруна Пезел 9, Лили Хорват 10, Мария Флоренсия Джорджи 7 – Мими Серенчеш – либеро (Катерина Чичети 3, Далма Банки, Петра Шарториш – либеро, Борока Ема Холоши, Луца Криштоф)

Старши треньор: ВЕНСАН ЛАКОМБ.

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