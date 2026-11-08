Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

Лора Славчева и Кристина Йорданова помогнаха на УТЕ за победа в Унгария

  • 8 ное 2026 | 17:16
  • 441
  • 0
Лора Славчева и Кристина Йорданова помогнаха на УТЕ за победа в Унгария

Българските волейболистки Лора Славчева и Кристина Йорданова и техният УТЕ (Будапеща) записаха победа в унгарската Екстралига. Столичният тим се наложи у дома над КХГ Капошвар с 3:1 (25:18, 20:25, 25:16, 25:19) в среща, играна на 7 ноември пред 147 зрители.

Лора Славчева започна като титуляр във всичките четири гейма и ръководеше разпределението на домакините, като завърши без точка. Кристина Йорданова се включи от пейката в първите три части и реализира 1 точка (100% ефективност в атака и 100% позитивно посрещане – +1). Българската посрещачка получи една топка в нападение и я превърна в точка, а при посрещането също бе ангажирана веднъж.

УТЕ спечели първия гейм с 25:18, но гостенките изравниха след 25:20 във втория. В следващите две части домакините отново наложиха превъзходството си и затвориха двубоя. Тимът от Будапеща завърши със 17 блока срещу 13 за съперника и 5 аса срещу 4.

Най-резултатна за победителките бе Тамара Милевич с 23 точки (4 блока и 53% ефективност в атака – +16). Диана Акопова добави 22 точки (3 блока, 40% ефективност в атака и 63% позитивно посрещане – +13), а Сара Крус се отчете с 13 точки (4 блока, 1 ас, 32% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане – +4).

За Капошвар най-много реализира Джована де Оливейра Родригес – 17 точки (5 блока, 36% ефективност в атака и 57% позитивно посрещане – +9). Лили Хорват и Жулия Роша Маркес де Азеведо завършиха с по 10 точки.

УТЕ (БУДАПЕЩА) – КХГ КАПОШВАР 3:1 (25:18, 20:25, 25:16, 25:19)

УТЕ: ЛОРА СЛАВЧЕВА, Тамара Милевич 23, Диана Акопова 22, Сара Крус 13, Мелани Амброзио 12, Грета Серени 7 – Лилиен Пустаи – либеро (Лореса Авдили, Естер Анна Нача-Пекарик, Янка Пирош, Река Над-Хедеши – либеро, КРИСТИНА ЙОРДАНОВА 1)

Старши треньор: АЛЕХАНДРО ЕСКИЕЛ АЛТАМИРАНО

КАПОШВАР: Фани Фабиан 3, Жулия Роша Маркес де Азеведо 10, Джована де Оливейра Родригес 17, Бруна Пезел 9, Лили Хорват 10, Мария Флоренсия Джорджи 7 – Мими Серенчеш – либеро (Катерина Чичети 3, Далма Банки, Петра Шарториш – либеро, Борока Ема Холоши, Луца Криштоф)

Старши треньор: ВЕНСАН ЛАКОМБ.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Еджзаджъбашъ без Ива Дудова надигра Гьозтепе на Радослав Арсов

Еджзаджъбашъ без Ива Дудова надигра Гьозтепе на Радослав Арсов

  • 8 ное 2026 | 15:42
  • 523
  • 2
Един тайбрек и няколко обрата във втория кръг на SESAME Висша лига

Един тайбрек и няколко обрата във втория кръг на SESAME Висша лига

  • 8 ное 2026 | 14:13
  • 834
  • 0
Христина Вучкова с 11 точки, Тулица с драматична загуба от Динамо (Москва)

Христина Вучкова с 11 точки, Тулица с драматична загуба от Динамо (Москва)

  • 8 ное 2026 | 01:26
  • 897
  • 0
Ради Маринова със силно включване и 15 точки при победа на Алба-Блаж в Румъния

Ради Маринова със силно включване и 15 точки при победа на Алба-Блаж в Румъния

  • 8 ное 2026 | 01:20
  • 711
  • 1
Мария Кривошийска и Олимпиакос с лесна победа в Гърция

Мария Кривошийска и Олимпиакос с лесна победа в Гърция

  • 8 ное 2026 | 00:28
  • 1158
  • 0
Денис Карягин и Стоил Палев с драматична втора загуба в Серия А2

Денис Карягин и Стоил Палев с драматична втора загуба в Серия А2

  • 7 ное 2026 | 23:57
  • 1388
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 0:3 ЦСКА, Гбамен се разписа след асистенция на Рейналдо

Левски 0:3 ЦСКА, Гбамен се разписа след асистенция на Рейналдо

  • 8 ное 2026 | 18:03
  • 114626
  • 343
Блестящ обрат с фамозен гол донесе три точки на Спартак срещу Арда

Блестящ обрат с фамозен гол донесе три точки на Спартак срещу Арда

  • 8 ное 2026 | 15:54
  • 31467
  • 23
Втора лига на живо: Пирин с обрат в Стара Загора

Втора лига на живо: Пирин с обрат в Стара Загора

  • 8 ное 2026 | 18:00
  • 20595
  • 7
Блестящ Алисон помогна на Ливърпул за успех срещу Кристъл Палас

Блестящ Алисон помогна на Ливърпул за успех срещу Кристъл Палас

  • 8 ное 2026 | 17:54
  • 8097
  • 11
Милан сложи край на подема на Дженоа с ранни голове

Милан сложи край на подема на Дженоа с ранни голове

  • 8 ное 2026 | 17:57
  • 4768
  • 1
Челси се провали срещу последния в Премиър лийг

Челси се провали срещу последния в Премиър лийг

  • 8 ное 2026 | 17:59
  • 4577
  • 6