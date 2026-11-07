Дейна Уайт посочи следващата суперзвезда в тежка категория в бокса

Дейна Уайт определи младия американски талант Дамейзиън Ванхаутър като следващата голяма суперзвезда в тежката категория на професионалния бокс.

21-годишният боксьор впечатлява с перфектен актив от 13 победи на профиринга, 10 от които постигнати с категоричен нокаут. Тази събота Ванхаутър ще има възможност да демонстрира нокаутиращата си мощ и пред британската публика, като част от бойната карта на мача между Крис Билам-Смит и Шевон Кларк, предаващ се на живо по „Скай Спортс“.

При нов убедителен успех срещу Иван Балаж този уикенд, американецът може да заслужи място и в подгряващата програма на дългоочаквания грандиозен сблъсък между Антъни Джошуа и Тайсън Фюри. Дейна Уайт е убеден, че младокът притежава психиката да се справи с огромните очаквания.

„Трябва да видим какво ще покаже този уикенд, но отговорът на въпроса дали той е новата голяма надежда на Америка в тежка категория е категорично „да“, коментира Уайт пред „Скай Спортс“. „Във всяка дивизия появата на състезател с потенциал за световна суперзвезда е ключов момент за развитието на спорта. Няма нищо по-значимо от тежката категория. Опитвам се да остана здраво стъпил на земята, преди даден боксьор да извърви пътя и да се докаже напълно, но напрежението е неизменна част от този бизнес. В отборните спортове едно поражение не е фатално, но в индивидуалните дисциплини е пагубно. Затова тестът за тези момчета е не само чисто физически и технически, но и психологически – дали могат да издържат на напрежението.“

Съмнения около завръщането на Дионтей Уайлдър

Междувременно дългогодишният лидер на американския бокс в тежка категория Дионтей Уайлдър планира своето завръщане на ринга на 11 декември в Кардиф по време на събитието с участието на Фюри и Джошуа. Бившият световен шампион ще се изправи срещу преминалия от полутежка категория Джай Опетая.

Ванхаутър обаче изрази сериозен скептицизъм относно това решение на ветерана, смятайки, че той поставя репутацията си на карта.

„Струва ми се доста странен двубой“, отбеляза Ванхаутър пред „Скай Спортс“. „Интересно е за публиката, но според мен Уайлдър не трябва да се бие повече. Така само петни името си, а и не вярвам, че ще спечели. Опетая притежава висока класа – ако успее да избегне тежкия десен прав и го уцели чисто, ще го нокаутира. Всички знаем, че брадичката на Уайлдър е уязвима.“

Фюри за завръщането на Уайлдър: Той няма място на ринга

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