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Олимпия Милано представи новия си наставник

  • 8 ное 2026 | 18:09
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Олимпия Милано представи новия си наставник

Ръководството на Олимпия Милано не се забави с избора на нов старши треньор и назначи не кой да е, а Лука Банки, който подписа дългосрочен договор тази седмица. Той пое състава, след като Джузепе Поета бе освободен след загубата от Валенсия в 10-ия кръг на Евролигата.

Лука Банки вече е водил Милано в продължение на две години – от 2013 до 2015 г., като печели шампионската титла на Италия през 2014 г.

Треньорската си кариера започва в Италия, минавайки през Ливорно, Триест, Трапани и Йези, преди от 2006 до 2012 г. да работи като помощник-треньор в Монтепаски Сиена.

През сезон 2012/13 застава начело на Сиена като старши треньор и извежда тима до титлата в Италия. С последвалия триумф с Милано Банки се превърна в едва втория треньор в историята след Карло Рекалкати, спечелил поредни титли в италианския шампионат с два различни клуба.

Банки е бил начело също на Ауксилиум Торино, Пезаро и Виртус Болоня в Италия, Брозе Бамберг в Германия, атинския АЕК в Гърция, Локомотив Кубан Краснодар в Русия, СИГ Страсбург във Франция, както и на истанбулския Ефес – последния му Евролига отбор през 2025 г.

Бил е национален селекционер на Латвия и Италия. Той изведе Латвия до петото място на Световното първенство през 2023 г., а с АЕК спечели Междуконтиненталната купа на ФИБА през 2019 г. Банки ще продължи да съвместява поста си и като селекционер на Италия.

Банки има 151 мача в Евролигата с Бамберг, Ефес, Милано, Сиена и Виртус, като балансът му е 71 победи и 80 загуби (47,0% успеваемост).

Начело на Милано в най-силния европейски клубен турнир активът му е 25-27 (48,1% победи).

„За мен е чест да се върна начело на Олимпия Милано. Изказвам искрена благодарност към ръководството, което повярва, че съм точният човек за отбора в този деликатен момент, както и на президента Петручи, че ми позволи да продължа работата си като национален селекционер на Италия. И разбира се, мислите ми са насочени към моя предшественик Пепе Поета, който за толкова кратко време остави незаличима следа в историята на клуб от такъв ранг. Наясно съм с огромната отговорност и навлизам в тази нова глава от кариерата си с огромен ентусиазъм и амбиция да докажа, че заслужавам толкова престижна роля.“, заяви Лука Банки.

Припомняме, че Олимпия в момента е с баланс 1-9, а в 11-ия кръг на Евролигата ще се изправи срещу Жалгирис.

Класиране в Евролигата

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Снимки: Imago

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