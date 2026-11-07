Надир Хифи стана MVP на кръга в Евролигата

Надир Хифи спечели MVP на десетия кръг на Евролигата след трудна победа на Париж с 95:90 като гост на Анадолу Ефес в Истанбул
Надир Хифи записа 28 точки, 9 асистенции и 6 борби. Френският гард завърши с коефициент на полезност 39 – най-високия в десетия кръг на Евролигата и за първи път в кариерата си бе избран за най-полезен играч на кръга.
Хифи реализира 6 от 9 опита за две точки и 3 от 5 изстрела от далечна дистанция, като вкара и седемте си наказателни изстрела.
Хифи е третият баскетболист на Париж с това отличие след Ти Джей Шортс и Джъстин Робинсън. Шортс е печелил наградата четири пъти, а през 2025 г. бе избран и за най-полезен играч на плей-ин турнира.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago