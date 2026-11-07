Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига

Надир Хифи стана MVP на кръга в Евролигата

  • 7 ное 2026 | 15:07
  • 245
  • 0
Надир Хифи стана MVP на кръга в Евролигата

Надир Хифи спечели MVP на десетия кръг на Евролигата след трудна победа на Париж с 95:90 като гост на Анадолу Ефес в Истанбул

Надир Хифи записа 28 точки, 9 асистенции и 6 борби. Френският гард завърши с коефициент на полезност 39 – най-високия в десетия кръг на Евролигата и за първи път в кариерата си бе избран за най-полезен играч на кръга.

Хифи реализира 6 от 9 опита за две точки и 3 от 5 изстрела от далечна дистанция, като вкара и седемте си наказателни изстрела.

Хифи е третият баскетболист на Париж с това отличие след Ти Джей Шортс и Джъстин Робинсън. Шортс е печелил наградата четири пъти, а през 2025 г. бе избран и за най-полезен играч на плей-ин турнира.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Евролига

Интересни развръзки на последните мачове от десетия кръг в Евролигата

Интересни развръзки на последните мачове от десетия кръг в Евролигата

  • 6 ное 2026 | 23:42
  • 8539
  • 0
Първи думи на Ибон Наваро след грандиозната победа на Звезда в Атина

Първи думи на Ибон Наваро след грандиозната победа на Звезда в Атина

  • 6 ное 2026 | 23:35
  • 1439
  • 0
Страхотен Везенков не стигна на Олимпиакос за обрат срещу Цървена звезда

Страхотен Везенков не стигна на Олимпиакос за обрат срещу Цървена звезда

  • 6 ное 2026 | 23:12
  • 20507
  • 22
Нова треньорска смяна в Евролигата

Нова треньорска смяна в Евролигата

  • 6 ное 2026 | 21:05
  • 1006
  • 0
Президентът на ПАО няма да стъпва в гръцка зала до края на сезона, отнесе и сериозна парична глоба

Президентът на ПАО няма да стъпва в гръцка зала до края на сезона, отнесе и сериозна парична глоба

  • 6 ное 2026 | 19:54
  • 5348
  • 3
Бътлър преди тежката серия от гостувания на Звезда: Най-важното е да запазим самообладание

Бътлър преди тежката серия от гостувания на Звезда: Най-важното е да запазим самообладание

  • 6 ное 2026 | 17:26
  • 853
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия 0:0 Черно море, "белите" със състава от "Армията"

Славия 0:0 Черно море, "белите" със състава от "Армията"

  • 7 ное 2026 | 16:00
  • 3214
  • 1
Убийствена активност отлепи Локо (Пд) от дъното в efbet Лига

Убийствена активност отлепи Локо (Пд) от дъното в efbet Лига

  • 7 ное 2026 | 15:23
  • 10887
  • 17
Веласкес: Сержиньо и Бурас са под въпрос, ЦСКА и Лудогорец са на друго ниво по бюджет

Веласкес: Сержиньо и Бурас са под въпрос, ЦСКА и Лудогорец са на друго ниво по бюджет

  • 7 ное 2026 | 10:11
  • 15708
  • 104
Арсенал с титулярите от "Анфийлд" (съставите)

Арсенал с титулярите от "Анфийлд" (съставите)

  • 7 ное 2026 | 15:58
  • 455
  • 1
Карлос Насар в София: Показах на конкурентите, че те са моите шаранчета

Карлос Насар в София: Показах на конкурентите, че те са моите шаранчета

  • 7 ное 2026 | 09:15
  • 13100
  • 65
Лудогорец и ЦСКА 1948 в битка за важни точки в челото

Лудогорец и ЦСКА 1948 в битка за важни точки в челото

  • 7 ное 2026 | 07:15
  • 7102
  • 26