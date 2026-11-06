Президентът на ПАО няма да стъпва в гръцка зала до края на сезона, отнесе и сериозна парична глоба

Само една публикация в социалните мрежи бе достатъчна на Димитрис Янакопулос да отнесе 10-месечно наказание. Собственикът на Панатинайкос няма да има право да стъпва в нито една спортна зала в Гърция.

След ареста на съдии, Янакопулос започна да злорадства в социалните мрежи и си плати скъпо за това. Олимпиакос го сезира пред дисциплинарния и спортния съдия на местния шампионат.

„Като факт се представя нещо напълно невярно и клеветническо, а именно, че нашият тим уж е участвал или е бил съучастник в престъпленията, в които е обвинен съдията Васо Каруха, свързани с манипулиране на баскетболни мачове, както и че отборът ни е бил облагодетелстван или е имал полза от предполагаемото извършване на тези деяния“, заявиха от Олимпиакос.

Освен десетмесечната забрана за присъствие на мачове, Янакопулос е санкциониран и с глоба от 60 000 евро, докато на Панатинайкос е наложена санкция от 30 000 евро „на основание обективна отговорност“.

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