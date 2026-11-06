Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига

Нова треньорска смяна в Евролигата

  • 6 ное 2026 | 21:05
  • 322
  • 0
Нова треньорска смяна в Евролигата

Олимпия Милано обяви в социалните си мрежи раздялата с Джузепе Поета след незадоволителния старт на сезона.

Италианският тим в момента има баланс от 1 победа и 9 загуби в Евролигата, като тимът не стартира добре и в местното първенство, което наложи търсенето на друго решение.

Спекулира се, че Олимпия ще бъде поет от Лука Банки, като е любопитно, че треньорската смяна идва само няколко дни преди двубоя с Цървена звезда, който е на 17 ноември в Северна Италия.

Отборът от Милано излезе с официална позиция, в която пожела успех на Поета занапред.

"Олимпия Милано съобщава, че Пепе Поета е освободен от длъжността старши треньор на първия отбор. Олимпия и нейното ръководство благодарят на Поета за отдадеността, всеотдайността и ентусиазма, с които изпълняваше задълженията си – първо като асистент, а след това и като старши треньор, печелейки шампионската титла, Купата на Италия и Суперкупата. Изпращаме най-добри пожелания към Пепе за неговото лично и професионално бъдеще. Отборът е поверен временно на треньора Марко Рамондино, който ще го води в предстоящия мач."

На неговото място най-вероятно ще застане известният италиански специалист Лука Банки.

Банки вече бе начело на Олимпия от 2013 до 2015 година, а последният му клубен ангажимент беше в Анадолу Ефес. Банки също така изпълнява функциите на селекционер на италианския национален отбор.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Евролига

Следете със Sportal.bg последните мачове от кръг №10 от Евролигата

Следете със Sportal.bg последните мачове от кръг №10 от Евролигата

  • 6 ное 2026 | 21:45
  • 5400
  • 0
Везенков, Коди и Олимпиакос в сериозна "битка" със Звезда в Атина

Везенков, Коди и Олимпиакос в сериозна "битка" със Звезда в Атина

  • 6 ное 2026 | 21:38
  • 7933
  • 4
Президентът на ПАО няма да стъпва в гръцка зала до края на сезона, отнесе и сериозна парична глоба

Президентът на ПАО няма да стъпва в гръцка зала до края на сезона, отнесе и сериозна парична глоба

  • 6 ное 2026 | 19:54
  • 2119
  • 1
Бътлър преди тежката серия от гостувания на Звезда: Най-важното е да запазим самообладание

Бътлър преди тежката серия от гостувания на Звезда: Най-важното е да запазим самообладание

  • 6 ное 2026 | 17:26
  • 625
  • 0
Шок в Партизан часове преди сблъсъка с Макаби

Шок в Партизан часове преди сблъсъка с Макаби

  • 6 ное 2026 | 17:13
  • 1468
  • 0
Интересни резултати от втория ден на кръг №10 от Евролигата

Интересни резултати от втория ден на кръг №10 от Евролигата

  • 5 ное 2026 | 23:53
  • 1682
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Вездесъщ Китанов и непримирим Дунав спряха Ботев на "Колежа"

Вездесъщ Китанов и непримирим Дунав спряха Ботев на "Колежа"

  • 6 ное 2026 | 21:09
  • 17566
  • 46
Официално! ЦСКА приема Трабзонспор на "Армията"

Официално! ЦСКА приема Трабзонспор на "Армията"

  • 6 ное 2026 | 19:20
  • 13108
  • 94
Везенков, Коди и Олимпиакос в сериозна "битка" със Звезда в Атина

Везенков, Коди и Олимпиакос в сериозна "битка" със Звезда в Атина

  • 6 ное 2026 | 21:38
  • 7933
  • 4
Септември с важна победа в столичния сблъсък на дъното

Септември с важна победа в столичния сблъсък на дъното

  • 6 ное 2026 | 18:48
  • 15098
  • 43
Анализът на Нико Петров: Сърце, душа и "синя" лудост

Анализът на Нико Петров: Сърце, душа и "синя" лудост

  • 6 ное 2026 | 16:03
  • 8394
  • 38
Симеон Шишков пред Sportal.bg: Готов съм за националния отбор, четири тима ще се борят за титлата

Симеон Шишков пред Sportal.bg: Готов съм за националния отбор, четири тима ще се борят за титлата

  • 6 ное 2026 | 15:18
  • 6614
  • 10