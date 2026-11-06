Нова треньорска смяна в Евролигата

Олимпия Милано обяви в социалните си мрежи раздялата с Джузепе Поета след незадоволителния старт на сезона.

Италианският тим в момента има баланс от 1 победа и 9 загуби в Евролигата, като тимът не стартира добре и в местното първенство, което наложи търсенето на друго решение.



Спекулира се, че Олимпия ще бъде поет от Лука Банки, като е любопитно, че треньорската смяна идва само няколко дни преди двубоя с Цървена звезда, който е на 17 ноември в Северна Италия.

Отборът от Милано излезе с официална позиция, в която пожела успех на Поета занапред.

"Олимпия Милано съобщава, че Пепе Поета е освободен от длъжността старши треньор на първия отбор. Олимпия и нейното ръководство благодарят на Поета за отдадеността, всеотдайността и ентусиазма, с които изпълняваше задълженията си – първо като асистент, а след това и като старши треньор, печелейки шампионската титла, Купата на Италия и Суперкупата. Изпращаме най-добри пожелания към Пепе за неговото лично и професионално бъдеще. Отборът е поверен временно на треньора Марко Рамондино, който ще го води в предстоящия мач."

На неговото място най-вероятно ще застане известният италиански специалист Лука Банки.



Банки вече бе начело на Олимпия от 2013 до 2015 година, а последният му клубен ангажимент беше в Анадолу Ефес. Банки също така изпълнява функциите на селекционер на италианския национален отбор.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages