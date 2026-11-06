Първи думи на Ибон Наваро след грандиозната победа на Звезда в Атина

Невероятен мач се изигра в Атина, в който след истинска драма Звезда надви Олимпиакос с 62-57 и показа, че има сериозни амбиции в елита през този сезон.

Звезда имаше аванс от цели 22 точки, който пропиля, но в заключителните минути беше по-добрият отбор и накрая реши срещата в Атина с тройка на Джоунс.



След мача своите първи впечатления сподели и Ибон Наваро.

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"В момента впечатленията ми са изключително добри. Намерихме начин да изиграем стабилна защита в ключовите моменти. Той е страхотен играч, но понякога се ограничава само с едно нещо, а всъщност може да прави много повече – да действа в нападение, в защита, да ни помага по различни начини, да пази високи състезатели... Той е отличен играч. Ние сме цялостен отбор. Не може да бъдете добри, ако правите само едно нещо както трябва.", каза Ибон Наваро.

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