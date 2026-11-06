Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига

Първи думи на Ибон Наваро след грандиозната победа на Звезда в Атина

  • 6 ное 2026 | 23:35
  • 409
  • 0

Невероятен мач се изигра в Атина, в който след истинска драма Звезда надви Олимпиакос с 62-57 и показа, че има сериозни амбиции в елита през този сезон.

Звезда имаше аванс от цели 22 точки, който пропиля, но в заключителните минути беше по-добрият отбор и накрая реши срещата в Атина с тройка на Джоунс.

След мача своите първи впечатления сподели и Ибон Наваро.

Страхотен Везенков не стигна на Олимпиакос за обрат срещу Цървена звезда
Страхотен Везенков не стигна на Олимпиакос за обрат срещу Цървена звезда

"В момента впечатленията ми са изключително добри. Намерихме начин да изиграем стабилна защита в ключовите моменти. Той е страхотен играч, но понякога се ограничава само с едно нещо, а всъщност може да прави много повече – да действа в нападение, в защита, да ни помага по различни начини, да пази високи състезатели... Той е отличен играч. Ние сме цялостен отбор. Не може да бъдете добри, ако правите само едно нещо както трябва.", каза Ибон Наваро.

Класиране в Евролигата

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Евролига

Интересни развръзки на последните мачове от десетия кръг в Евролигата

Интересни развръзки на последните мачове от десетия кръг в Евролигата

  • 6 ное 2026 | 23:42
  • 6591
  • 0
Страхотен Везенков не стигна на Олимпиакос за обрат срещу Цървена звезда

Страхотен Везенков не стигна на Олимпиакос за обрат срещу Цървена звезда

  • 6 ное 2026 | 23:12
  • 11848
  • 17
Нова треньорска смяна в Евролигата

Нова треньорска смяна в Евролигата

  • 6 ное 2026 | 21:05
  • 621
  • 0
Президентът на ПАО няма да стъпва в гръцка зала до края на сезона, отнесе и сериозна парична глоба

Президентът на ПАО няма да стъпва в гръцка зала до края на сезона, отнесе и сериозна парична глоба

  • 6 ное 2026 | 19:54
  • 3902
  • 3
Бътлър преди тежката серия от гостувания на Звезда: Най-важното е да запазим самообладание

Бътлър преди тежката серия от гостувания на Звезда: Най-важното е да запазим самообладание

  • 6 ное 2026 | 17:26
  • 692
  • 0
Шок в Партизан часове преди сблъсъка с Макаби

Шок в Партизан часове преди сблъсъка с Макаби

  • 6 ное 2026 | 17:13
  • 1622
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Вездесъщ Китанов и непримирим Дунав спряха Ботев на "Колежа"

Вездесъщ Китанов и непримирим Дунав спряха Ботев на "Колежа"

  • 6 ное 2026 | 21:09
  • 25371
  • 70
Официално! ЦСКА приема Трабзонспор на "Армията"

Официално! ЦСКА приема Трабзонспор на "Армията"

  • 6 ное 2026 | 19:20
  • 18834
  • 147
Страхотен Везенков не стигна на Олимпиакос за обрат срещу Цървена звезда

Страхотен Везенков не стигна на Олимпиакос за обрат срещу Цървена звезда

  • 6 ное 2026 | 23:12
  • 11848
  • 17
Септември с важна победа в столичния сблъсък на дъното

Септември с важна победа в столичния сблъсък на дъното

  • 6 ное 2026 | 18:48
  • 17730
  • 47
Анализът на Нико Петров: Сърце, душа и "синя" лудост

Анализът на Нико Петров: Сърце, душа и "синя" лудост

  • 6 ное 2026 | 16:03
  • 10206
  • 46
Симеон Шишков пред Sportal.bg: Готов съм за националния отбор, четири тима ще се борят за титлата

Симеон Шишков пред Sportal.bg: Готов съм за националния отбор, четири тима ще се борят за титлата

  • 6 ное 2026 | 15:18
  • 7780
  • 12