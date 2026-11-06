Четири мача слагат край на кръг №10 от Евролигата

Десетият кръг от Евролигата завършва днес с четири мача, а Sportal.bg ще ви даде възможност да ги проследите на живо.

В първата среща от 19:00 часа Бешикташ приема Жалгирис в Истанбул.

От 21:15 часа е сблъсъкът между Олимпиакос с българските национали Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър в състава си и Цървена звезда в Атина.

От 21:30 часа Виртус Болоня е домакин на Дубай.

В последния мач за вечерта от 21:45 часа Партизан приема Макаби Тел Авив в "Белградска Арена".

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google