Симона Иванова 17-а в Дакар, поредна група български спортисти пристигна в Сенегал

Симона Иванова се класира на 17-о място на 100 метра свободен стил на турнира по плуване на Младежките олимпийски игри в Дакар (Сенегал).

Българката завърши шеста в девета серия с 59.47 секунди. Това й отреди 17-а позиция в общото класиране, а с първо време е Ана Бобанович (Хърватия) с 56.22.

Иванова, която вчера се класира четвърта на 400 метра свободен стил, и днес беше подкрепяна на трибуните от председателя на комисията за младежки и спорта в Народното събрание Петър Стойчев и от генералния секретар на БОК Данаил Димов.

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Симона Иванова ще участва и на 200 метра свободен стил в петък, а утре на 400 метра свободен стил ще стартира Димитър Докузов.

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В същото време поредната група български спортисти пристигна в Сенегал. В олимпийското село вече са Неда Кендерова (стрелба) с лък и Никълъс Наков (спортна гимнастика) с техните треньори. Те бяха посрещнати от шефа на мисията на страната и президент на БФ Фехтовка Володя Златев.

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