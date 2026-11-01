Симона Иванова: Беше много топло, слънцето светеше право в мен

Симона Иванова изпусна медал от Младежките олимпийски игри в Дакар в дисциплината 400 метра свободен стил. Българката финишира за 4:28.43 минути. Тя остана на 6 стотни от третото място, което беше заето от Селия Паке (Белгия).

Иванова се движеше втора-трета в хода на плуването, но не издържа на темпото в последните 25 метра. Тя ще плува още на 100 и 200 метра свободен стил.

Шампионка стана Елвира Еспиноса (Еквадор) с 4:22.87 минути, пред Лия Маркграаф (РЮА) с 4:26.13.

В Дакар има проблем с басейна, където топлата вода създава проблеми. Плуването на 800 метра свободен стил беше отменено, както и няколко тренировки в първите дни.

След състезанието Симона Иванова заяви, че не е издържала.

„Беше много топло, слънцето светеше право в мен, бяха цялата скована. Не изържах в последната дължина. Надявам се да се възстановя и да покажа истинските си възможности в петък, когато е плуването в коронната ми дисциплина 200 метра свободен стил“, каза Иванова.

Утре по програма предстои плуването й на 100 метра свободен стил, а Димитър Докузов, който беше заявен за същата дистанция няма да стартира след съвместно решение с личния си треньор.

Теодор Митев стартира с победа в груповата фаза на турнира по бадминтон на Младежките олимпийски игри Дакар 2026. Българинът надделя в първия си двубой от група А над Алекса Радованович (Сърбия) с 21:10, 21:17 за 33 минути.

Митев, който беше знаменосец на България на церемонията по откриването снощи, доминираше в срещата и без проблеми стигна до крайния успех.

Вторият мач на национала ще бъде утре срещу Тони Ю (Нова Зеландия), който днес загуби от водача в схемата Мади Соу (Франция) с 5:21, 6:21.

По-късно днес Елена Попиванова ще играе в надпреварата на единично при девойките срещу Хана Шошан (Ирландия).

В първия ден на състезанието по ушу Калина Славчева зае 9-о място във временното класиране.

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