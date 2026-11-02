Йоан Стоянов с асистенция при зрелищен обрат и пет гола за Апоел (Беер Шева)

Йоан Стоянов се отчете с асистенция при убедителната победа на Апоел (Беер Шева) с 5:2 като гост на Макаби (Петах Тиква) в среща от деветия кръг на израелското първенство Лигат Хаал. Българският национал се появи на терена след почивката и помогна на своите да обърнат двубоя, след като домакините се бяха оттеглили с преднина от 2:1.

מדברים בחמישיות 😎 תודה לכל אחת ואחד על עידוד שהרעיד את פתח תקווה! אתם הכוח שלנו ❤️❤️ בחמישי חוזרים לבוקרשט, יאללה הפועל, יאאאללהההה באר שבע 🫶🏻🫶🏻🫶🏻 https://t.co/p4AIimwPR7 — Hapoel Be'er Sheva 🇮🇱 (@HBS_FC) November 1, 2026

Началото не предвещаваше проблеми за гостите, които поведоха още в 15-ата минута чрез Нив Йехошуа. Макаби обаче намери отговор и Лиран Хазан изравни в 29-ата минута, а непосредствено преди почивката Гай Дезнет осъществи пълен обрат.

Това развитие принуди треньорския щаб на Апоел да предприеме сериозни промени. На полувремето бяха направени четири смени, като сред включилите се бе и Стоянов, заменил Гай Мизрахи.

След паузата картината се промени напълно. В 65-ата минута Игор Златанович бе точен от дузпа и възстанови равенството, а само шест минути по-късно Йехошуа вкара втория си гол за вечерта и върна преднината на гостите.

Макаби вече не успя да намери нов отговор, а в заключителните минути Апоел превърна успеха си в разгромен. В 85-ата минута Стоянов даде решителния пас към Цахи Ахмед, който направи 4:2. Четири минути по-късно друга резерва – Адриан Угариса, оформи крайния резултат.

Така тимът на българина вкара пет гола във второ поредно шампионатно гостуване, след като в предходния кръг надви със същия резултат и Макаби (Хайфа).

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