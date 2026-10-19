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Йоан Стоянов се завърна сред титулярите на Апоел (Беер Шева)

  • 19 окт 2026 | 01:06
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Йоан Стоянов се завърна сред титулярите на Апоел (Беер Шева)

Българският национал Йоан Стоянов едва за втори път от началото на сезона в израелското първенство получи шанс да е титуляр, а Апоел (Беер Шева) постигна много трудна победа над Апоел (Йерусалим) с 2:1 и се доближи само на две точки от водача Макаби (Хайфа).

След тежкото гостуване на АЗ Алкмаар (1:2) в Лига Европа, насатвникът на домакините Ран Козух предприе цели 8 промени в състава си. На почивката неговият тим губеше в резултата след попадение на молдовеца Виталие Дамашкан, но влизането от пейката на Игор Златанович обърна хода на срещата.

Сръбският нападател влезе в 70-ата минута, а малко по-късно изравни резултата. Отново той беше точен от дузпа в 84-тата и донесе така ценния успех на Апоел (Беер Шева). Преди втория гол в полза на домакините Офек Надир от Апоел (Йерусалим) получи директен червен картон.

Отборът на Йоан Стоянов има равен брой точки с Макаби (Тел Авив) и Апоел (Тел Авив) на Андриан Краев. Макаби обаче може да оглави еднолично таблицата, ако спечели срещу Бейтар (Йерусалим) днес.

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