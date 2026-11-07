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Девет битки в НБА тази нощ

  • 7 ное 2026 | 02:06
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Девет битки в НБА тази нощ

Вълнуваща нощ с девет мача очаква феновете на НБА. Редовният сезон все още е в началната си фаза, но тази нощ срещите имат допълнителен залог, тъй като са част и от груповата фаза на Купата на НБА.

Сред акцентите е гостуването на Филаделфия на Кливланд, а на Запад интерес предизвикват сблъсъците Мемфис – Оклахома Сити и Лос Анджелис Лейкърс – Портланд. Читателите на Sportal.bg могат да следят развитието на всички срещи в реално време тук.

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