Девет битки в НБА тази нощ

Вълнуваща нощ с девет мача очаква феновете на НБА. Редовният сезон все още е в началната си фаза, но тази нощ срещите имат допълнителен залог, тъй като са част и от груповата фаза на Купата на НБА.

Сред акцентите е гостуването на Филаделфия на Кливланд, а на Запад интерес предизвикват сблъсъците Мемфис – Оклахома Сити и Лос Анджелис Лейкърс – Портланд. Читателите на Sportal.bg могат да следят развитието на всички срещи в реално време тук.

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