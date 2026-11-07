53 точки + кош от центъра: Дончич изравни рекорд на Чембърлейн

Блестящият Лука Дончич наниза 53 точки и вкара ключов кош от подкошието 28 секунди преди края, извеждайки Лос Анджелис Лейкърс до победа със 124:118 над Портланд в двубой, игран в нощта между петък и събота българско време.

361 POINTS FOR LUKA THROUGH 9 GAMES 🤯 Luka Dončić (40.1 PPG) joins Wilt Chamberlain as the only players across NBA history to average 40+ PPG through his first nine games of a season. https://t.co/MAG6aPkXag — NBA (@NBA) November 7, 2026

Дончич записа своя 11-и мач в кариерата с най-малко 50 точки и четвърти с екипа на Лос Анджелис, осигурявайки четвърти пореден успех за Лейкърс.



Преднината им от 12 точки в заключителните минути се стопи до едва четири, преди Дончич и Остин Рийвс да отбележат общо 10 точки в последните секунди.



Рийвс добави 25 точки, а Уокър Кеслър се отчете с 16 точки и 12 борби за Лейкърс, които с този успех за Купата на НБА взеха реванш за домакинската си загуба от Портланд (129:136) от 27 октомври.

LUKA DONCIC FROM 3/4 COURT TO END THE HALF. OMG 🤯 https://t.co/6MZGtF5ahY — NBA on Prime (@NBAonPrime) November 7, 2026

Дончич наниза цели 20 точки само в третата четвърт и по този начин премина границата от 40 точки за шести път в изумителна поредица от седем мача – включваща шест срещи с над 40 точки (четири от които поредни) и едно представяне с 37 точки.



Словенската суперзвезда добави още пет асистенции и пет борби, записвайки серия от седем поредни мача с поне 35 точки, пет асистенции, пет борби и пет успешни стрелби от тройката.

Дени Авдия завърши с 22 точки, 11 асистенции и девет борби, докато Деймиън Лилард добави 22 точки за Блейзърс, за които това бе едва второ поражение за сезона в края на серията им от четири поредни гостувания.

361 POINTS FOR LUKA THROUGH 9 GAMES 🤯 Luka Dončić (40.1 PPG) joins Wilt Chamberlain as the only players across NBA history to average 40+ PPG through his first nine games of a season. https://t.co/MAG6aPkXag — NBA (@NBA) November 7, 2026

Лейкърс изоставаха с 16 точки през втората четвърт, преди да направят обрат със серия от 32:11 и на свой ред да поведат с 16 точки в началото на последната четвърт. Портланд отговори с щурм и на няколко пъти се доближи само на четири точки пасив, но така и не успя да стигне до пълен обрат.



Дончич се присъедини към Елджин Бейлър, Коби Брайънт и Джордж Майкан като единствените играчи в историята на Лейкърс, отбелязвали по 40 точки в четири поредни срещи от редовния сезон. Той също така изпревари Майкан за петото място във вечната ранглиста на франчайза по мачове с 40+ точки, при това след само 101 изиграни мача в редовния сезон за Лос Анджелис.

Лейкърс започнаха двубоя у дома с 15 поредни пропуска от зоната за три точки чак до втората четвърт. Самият Дончич пропусна първите си пет опита зад дъгата, но след това със сирената за края на полувремето отбеляза невероятен изстрел с табло от линията за наказателни удари в собствената си половина – от над 18 метра разстояние.



Солидната преднина на Портланд бе заличена през третата четвърт след серия от 17:0 за Лейкърс. В тази част Дончич на практика надигра сам целия тим на Блейзърс, вкарвайки 20 точки срещу техните 15.

Впечатляващата статистика на Лука Дончич показва, че през настоящия сезон той бележи средно по 40,1 точки на мач. Само Уилт Чембърлейн досега е реализирал над 40 точки в първите девет мача от кампания в НБА.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Стани част от отбора. Вземи своя екип на националния отбор по баскетбол в новия онлайн магазин: https://teambulgariabasket.bg/

Снимки: Imago