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Локомотив Пловдив срещу Черно море Навибулгар в интригуващ сблъсък от Sesame НБЛ

  • 7 ное 2026 | 17:20
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Локомотив Пловдив срещу Черно море Навибулгар в интригуващ сблъсък от Sesame НБЛ

Локомотив Пловдив и Черно море Навибулгар се изправят един срещу друг в един от най-интересните двубои от петия кръг на Sesame Националната баскетболна лига. Срещата ще се проведе в зала „Сила“ в Пловдив, където домакините ще се опитат да се възползват от предимството на собствен терен.

Очаква се оспорван сблъсък между двата тима, а Sportal.bg ще ви даде възможност да проследите развитието на срещата и резултата на живо.

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