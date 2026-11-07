Локомотив Пловдив срещу Черно море Навибулгар в интригуващ сблъсък от Sesame НБЛ

Локомотив Пловдив и Черно море Навибулгар се изправят един срещу друг в един от най-интересните двубои от петия кръг на Sesame Националната баскетболна лига. Срещата ще се проведе в зала „Сила“ в Пловдив, където домакините ще се опитат да се възползват от предимството на собствен терен.

Очаква се оспорван сблъсък между двата тима, а Sportal.bg ще ви даде възможност да проследите развитието на срещата и резултата на живо.

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