Очаквайте на живо: Шест сблъсъка от 5-ия кръг на Sesame НБЛ

Шест срещи от петия кръг на Sesame НБЛ ще се изиграят днес с начален час 18:00, като баскетболната програма предлага няколко любопитни сблъсъка.
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Началото ще бъде поставено със срещата между Политехника и Рилски спортист в Спортната зала в Дупница.
Спартак Плевен посреща Балкан в зала „Балканстрой“.
ЦСКА ще премери сили с Шумен в София.
Ямбол приема Ботев Академик в зала „Диана“.
Локомотив Пловдив е домакин на Черно море Навибулгар в зала „Сила“.
Ботев Враца ще се изправи срещу Берое Стара Загора в „Арена Ботевград“.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
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