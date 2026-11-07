Очаквайте на живо: Шест сблъсъка от 5-ия кръг на Sesame НБЛ

Шест срещи от петия кръг на Sesame НБЛ ще се изиграят днес с начален час 18:00, като баскетболната програма предлага няколко любопитни сблъсъка.

Следете резултатите и развитието на срещите на живо със Sportal.bg.

Началото ще бъде поставено със срещата между Политехника и Рилски спортист в Спортната зала в Дупница.

Спартак Плевен посреща Балкан в зала „Балканстрой“.

ЦСКА ще премери сили с Шумен в София.

Ямбол приема Ботев Академик в зала „Диана“.

Локомотив Пловдив е домакин на Черно море Навибулгар в зала „Сила“.

Ботев Враца ще се изправи срещу Берое Стара Загора в „Арена Ботевград“.

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