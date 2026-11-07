Рилски спортист не остави шансове на Политехника в Дупница

Рилски спортист записа убедителна победа в петия кръг на Sesame НБЛ. Самоковци се наложиха над Политехника с 95:65 (27:16, 21:10, 25:22, 22:17) като гости в Дупница пред 190 зрители.

Рилски пое контрола още през първата четвърт, след която водеше с 27:16. Гостите продължиха да увеличават преднината си и до почивката натрупаха аванс от 22 точки – 48:26.

След подновяването на играта Политехника подобри резултатността си, но самоковци запазиха инициативата и влязоха в последната част при 73:48. Рилски спечели и заключителните десет минути, за да оформи крайното 95:65.

Мирослав Васов бе най-резултатен за победителите с 20 точки, като реализира 8 от 13-те си стрелби от игра, включително 3 от 5 от тройката. Красимир Петров добави 16 точки, 3 борби и 3 асистенции, завършвайки с перфектна стрелба от игра – 4 от 4, в това число 3 тройки.

Христо Бъчков се отчете с 14 точки и 5 борби, а Малик Джонсън бе близо до дабъл-дабъл с 11 точки, 9 асистенции и 6 борби, без да допусне грешка. Джаксън Стормо приключи с 8 точки, 8 борби и 4 чадъра.

За Политехника Филип Божкович завърши с 21 точки и 8 борби, след като вкара 10 от 15-те си стрелби от игра. Ландън Гласпър добави 16 точки и 4 асистенции, а Маджок Гъм се включи от пейката със 7 точки и 4 борби.

Рилски спортист стреля 54,1% от игра срещу 39,7% за домакините и реализира 10 тройки срещу 4. Гостите имаха сериозно предимство при точките на бърза атака – 25:2, както и при асистенциите – 23:13.

ПОЛИТЕХНИКА – РИЛСКИ СПОРТИСТ 65:95 (16:27, 10:21, 22:25, 17:22)

ПОЛИТЕХНИКА: Емануил Богданов 2, Ландън Гласпър 16, Филип Божкович 21, Иво Корестилов 5, Васил Попов 5 (Димитър Челенков 2, Любомир Матев 3, Мартин Тодоров, Антонио Бояджиев, Маджок Гъм 7, Янислав Димитров, Симеон Димитров 4).Старши треньор: ЙОРДАН ГИРГИНОВ

РИЛСКИ СПОРТИСТ: Малик Джонсън 11, Мирослав Васов 20, Христо Бъчков 14, Джаксън Стормо 8, Красимир Петров 16 (Деян Карамфилов 3, Мартин Йорданов 8, Чавдар Костов 6, Александър Георгиев 9, Деян Христов; Алън Арнет и Айзея Ричардс не играха).Старши треньор: ЛЮБОМИР КИРОВ

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