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Лора Китипова и Иван Петков приключиха с евротурнирите

  • 7 ное 2026 | 20:02
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Лора Китипова и Иван Петков приключиха с евротурнирите

Българската разпределителка Лора Китипова и воденият от бившия национален селекционер на България Иван Петков Макаби (Хайфа) приключиха участието си в третия по сила европейски клубен турнир "Чалъндж къп". Израелският тим допусна две загуби като гост на испанския Тенерифе Либи′с (Ла Лагуна) в 1/32-финалите на турнира.

Първо Макаби отстъпи с 1:3 (12:25, 17:25, 26:24, 17:25), а след това загуби с 0:3 (15:25, 17:25, 16:25) в срещи, играни пред около 500 зрители в зала "Пабейон Паблос Абрил".

И в двете срещи Лора Китипова бе титуляр за Макаби, като в първата завърши с 5 точки (1 блок и 1 ас), а във втората с 3 точки (1 блок).

Така Макаби отпаднаха от "Чалъндж къп", докато Тенерифе продължава напред към 1/16-финалите, където ще играе с чешкия Бърно.

Снимки: CEV.EU

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