Нюкасъл предвкусваше успеха, но Фулъм успя да отговори

Фулъм и Нюкасъл завършиха 1:1 в двубой от 11-ия кръг на Висшата лига, в който и двата гола паднаха в последните 10 минути. Джейкъб Мърфи даде преднина на гостите в 80-ата минута, но само три по-късно Родриго Муниз възстанови равенството и донесе точка на домакините.

Нюкасъл показа значително по-добро лице след разочароващата домакинска загуба от Евертън в понеделник и дори можеше да стигне до победата на „Крейвън Котидж“. В крайна сметка обаче тимът на Матиас Яйслe трябваше да се задоволи с равенство, въпреки че в голяма част от срещата изглеждаше по-близо до трите точки. Така и двата тима остават във втората половина на класирането.

Гостите стигнаха до гол още през първото полувреме. Дан Бърн се разписа с глава след изпълнение на корнер, но попадението беше отменено, след като Йоан Уиса беше санкциониран за дърпане на фланелката на Тимоти Кастан. Така Нюкасъл не успя да поведе, въпреки че създаде и други добри възможности.

Харви Барнс пропусна отличен шанс да открие резултата, след като беше изведен зад защитата и остана очи в очи с Бернд Лено, но стреля прекалено близо до вратаря на Фулъм.

Домакините владееха повече топката, но трудно създаваха чисти положения. Повиканият в националния тим на Англия Джошуа Кинг отправи воле, а младият нападател на Фулъм имаше и удар с глава, който не намери целта.

Срещата изглеждаше, че ще завърши без голове, но в 80-ата минута Нюкасъл нанесе своя удар. Сандер Берге сбърка с подаване в центъра на терена, което позволи на Мърфи да напредне срещу Антони Робинсън. Крилото на Нюкасъл навлезе навътре и с великолепен удар от разстояние не остави шансове на Лено.

Преднината на гостите обаче издържа само три минути. Сесар Паласиос загуби топката след подаване, което се отклони и попадна в Муниз. Нападателят реагира светкавично и с нестандартно изпълнение успя да преодолее Лукас Хорничек.

За Муниз това беше първи гол в Премиър лийг от седем месеца, а попадението дойде в идеален момент за Фулъм.

В добавеното време Нюкасъл можеше отново да излезе напред. Люис Хол отправи опасен удар, но Лено се намеси решително и запази равенството.

Равенството е и първото между двата отбора в 19 срещи от Висшата лига в Лондон.

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