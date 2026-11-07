Андонов: Моята работа е да не допускам гол

Вратарят на Славия Иван Андонов, който се намира в много добра форма, даде мнение след нулевото равенство с Черно море. В трети пореден мач юношата на Левски не допуска попадение.

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"Беше много важен мач, искахме трите точки, но се получи 0:0, не допуснахме гол, това е моята работа. Чувствам се добре с централните защитници и бековете, надяваме се напред да вкарваме голове. Най-важното е да си починем добре от мачовете по време на паузата", заяви 22-годишният вратар на "белите".

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Снимки: Startphoto