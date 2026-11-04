Комисията се произнесе: Коул Палмър е трябвало да бъде изгонен с директен червен картон, а Тотнъм е ощетен с дузпа

Звездата на Челси Коул Палмър е трябвало да получи директен червен картон за саморазправа с халфа на Тотнъм Матеуш Фернандеш в дербито на „Стамфорд Бридж“, а гостите неправилно са били лишени от дузпа при победата си с 2:0. Това показва официалният доклад на Независимата комисия към Висшата лига за ключови съдийски инциденти.

Петчленният панел, съставен от бивши футболисти, треньори и рефери, стигна до заключението, че решенията на главния арбитър Крис Кавана са били погрешни в тези епизоди, но въпреки това не са представлявали достатъчно категорични грешки, за да предизвикат намеса от страна на ВАР съдията Джон Брукс.

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С 3:2 гласа комисията постанови, че Палмър е трябвало да бъде изгонен за реакцията си срещу Фернандеш, който спря контраатака на „сините“, падайки върху топката и играейки с ръка. Докато португалецът се изправяше, Палмър го изблъска и го удари в главата, за което получи единствено официално предупреждение на терена.

В доклада си мнозинството от експертите определя това съдийско решение като неправилно, изтъквайки, че контактът в главата на Фернандеш е бил напълно излишен, опасен и извършен с прекомерна сила. Двама от членовете на панела са защитили решението за жълт картон, класифицирайки действието като агресивно, но без прекомерна сила. Всички петима обаче са се съгласили, че ВАР правилно не се е намесил след отсъдения на терена жълт картон.

Малко по-късно Палмър все пак напусна преждевременно играта след втори жълт картон за нарушение срещу Конър Галахър — решение, подкрепено от комисията с 4:1 гласа. Експертите бяха и напълно единодушни, че не е имало нарушение на Ян Паул ван Хеке срещу вратаря Майк Пендерс, който си отбеляза автогол след корнер на Фернандеш за първото попадение на „шпорите“.

The circus around Premier League officiating reaches a whole new level of absurdity... 🤦‍♂️🟥 The Premier League’s key match incidents panel ruled that Cole Palmer SHOULD have been sent off for intentionally slamming into Mateus Fernandes’s head, but revealed all the panelists SUPPORTED VAR’s decision not to intervene. The on-field no red card decision was deemed incorrect. The majority felt that Palmer's action on Fernandes was clear contact to the head as well as unnecessary, dangerous, and made with excessive force. Two panelists supported the on-field call as they viewed the action as aggressive with no excessive force. All panelists supported the VAR's decision to not intervene and support the referee's call given that a yellow card was awarded on-field. https://t.co/XcS5M8iw2a — Tottenham World (@Spursworld_) November 4, 2026

Отново с мнозинство от 3:2 гласа комисията прецени, че Тотнъм е трябвало да получи 11-метров наказателен удар за задържане на Доминик Соланке от Мойсес Кайседо, преди Матис Тел да оформи крайното 2:0. Докладът посочва, че Кайседо продължително е задържал нападателя, без да гледа към топката, ограничавайки движението му, макар решението на ВАР да не се намесва също да получи подкрепа с 3:2 гласа.

Комисията отчете и друга съдийска грешка в кръга, определяйки, че Елиът Андерсън е трябвало да бъде санкциониран с дузпа за фал срещу Йохан Манзамби от Астън Вила при загубата на Манчестър Сити с 1:2 на „Вила Парк“. И тук обаче ситуацията не е определена като „явна и очевидна грешка“, изискваща намеса на видеоасистента.

Като цяло, от разгледаните 30 ключови отсъждания в осмия кръг на първенството, 26 са оценени като правилно взети от съдиите на терена, включително коректната намеса на ВАР за отмяна на гол заради засада на Джо Уилок при победата на Нюкасъл с 2:0 над Кристъл Палас.

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Снимки: Gettyimages