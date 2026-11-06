ЦСКА пречупи Металург в WINBET Супер Волей

Отборът на ЦСКА записа втора победа от началото на сезона в WINBET Супер Волей. Момчетата на Александър Попов пречупиха и надиграха като домакини Металург (Перник) с 3:1 (25:21, 21:25, 26:24, 25:17) в първия мач от програмата на 4-ия кръг на първенството, игран тази вечер в зала "Васил Симов" в столицата.

Така "червените" са втори във временното класиране с 2 победи, 1 загуба и 7 точки, но преди изиграването на останалите срещи от кръга. Металург пък е на 9-о място в подреждането с 1 победа, 3 загуби и 3 точки.

В следващия 5-и кръг ЦСКА ще гостува на Дунав (Русе), докато перничани са домакини на Монтана. Двубоите са съответно в петък (13 ноември) от 19,30 часа и в неделя (15 ноември) от 17,00 часа.

Най-резултатни за ЦСКА станаха Станислав Кулагин (1 блок и 52% ефективност в атака - +8) и влезлият като резерва Димитър Димитров (2 аса и 50% ефективност в атака - +5) с по 14 точки за победата.

Но за Играч на мача беше обявен Стойко Ненчев, който добави 11 точки (3 блока, 1 ас и 78% ефективност в атака - +11) за успеха.

За Металург Мариян Наков реализира 19 точки (2 аса и 39% ефективност в атака +9), а Константин Манолев завърши с 14 точки (1 ас, 54% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане), но и това не помогна.

ЦСКА - МЕТАЛУРГ (ПЕРНИК) 3:1 (25:21, 21:25, 26:24, 25:17)

ЦСКА: Никола Великов 5, Станислав Кулагин 14, Николай Пенчев 3, Ахмед Диа 5, Стойко Ненчев 11, Тодор Костов 10 - Мартин Божилов-либеро (Димитър Димитров 14, Захари Згуров 6)

Старши треньор: АЛЕКСАНДЪР ПОПОВ

МЕТАЛУРГ: Кристоф Тот, Мариян Наков 19, Константин Манолев 14, Християн Великов 10, Красимир Митев 7, Томислав Русев 10 - Христо Колев-либеро (Нико Инджелиев, Любослав Симеонов, Дейвид Барутов, Мартин Карабашев)

Старши треньор: ФРАНЧЕСКО МОЛО.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google