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Радослав Арсов и Гьозтепе надвиха Зерен, който се раздели с Ахметджан Ершимшек

  • 7 ное 2026 | 13:59
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Радослав Арсов и Гьозтепе надвиха Зерен, който се раздели с Ахметджан Ершимшек

Воденият от българския специалист Радослав Арсов Гьозтепе Юппо (Измир) постигна драматична победа в турското първенство при жените. Тимът се наложи над Зерен Спор (Анкара) с 3:2 (16:25, 25:20, 25:20, 19:25, 15:12) в среща от седмия кръг, играна на 4 ноември пред 1000 зрители в спортния комплекс „Ататюрк“. Двубоят продължи 2 часа и 16 минути.

След поражението Зерен се раздели с наставника си Ахметджан Ершимшек. Клубът обяви решението на 6 ноември, като в официалното съобщение посочи, че раздялата е по взаимно съгласие.

Турският специалист е добре познат у нас от работата си начело на Марица (Пловдив). За двата си сезона при „жълто-сините“ той спечели две шампионски титли и две Купи на България, преди да поеме Зерен.

В Измир гостенките започнаха убедително и взеха първата част с 25:16. Волейболистките на Арсов отговориха с два последователни гейма с по 25:20. Зерен изравни след 25:19, но в тайбрека Гьозтепе стигна до успеха с 15:12.

Най-резултатна за победителките бе Чжуан Юшан с 22 точки (3 блока, 34% ефективност в атака и 67% позитивно посрещане – +11). Езги Бекташ изигра силен мач и добави 21 точки (1 блок, 67% ефективност в атака и 52% позитивно посрещане – +17). Ребека Лейтъм завърши с 12 точки, а Зейнеп Суде Демирел — с 11.

За Зерен над всички бе Анна Николети с 31 точки (1 блок, 1 ас и 59% ефективност в атака – +24). Ана-Мари Додсън прибави 13 точки, а Сара Франклин — 11.

ГЬОЗТЕПЕ ЮППО (ИЗМИР) – ЗЕРЕН СПОР (АНКАРА) 3:2 (16:25, 25:20, 25:20, 19:25, 15:12)

ГЬОЗТЕПЕ: Нур Севил Гьокбудак 4, Ребека Лейтъм 12, Чжуан Юшан 22, Езги Бекташ 21, Зейнеп Суде Демирел 11, Анна Прасалова 3 – Туна Айбюке Йозел-либеро (Олга Ваганова 3, Бурчин Ефлин Тораман 1, Суде Бенли, Анна Асташина, Ксения Лебёдкина, Ханде Наз Сунар, Дуру Зерен-либеро)

Старши треньор: РАДОСЛАВ АРСОВ

ЗЕРЕН: Аслъхан Кълъч 2, Анна Николети 31, Сара Франклин 11, Фатма Шекерджи 5, Диджле Нур Бабат 7, Ана-Мари Додсън 13 – Джерен Йонал-либеро (Адуолджок Малуал 2, Екатерина Пипунирoва 1, Мерве Бичер, Хилял Кочакара, Сехер Аксой, Йозлем Алкан-либеро)

Старши треньор в мача: АХМЕТДЖАН ЕРШИМШЕК.

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