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Даниел Кицигой с 83% успеваемост в атака при драматичен успех на Сънтори

  • 7 ное 2026 | 14:35
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Даниел Кицигой с 83% успеваемост в атака при драматичен успех на Сънтори

Даниел Кицигой помогна на Сънтори Сънбърдс (Осака) да победи като гост Шиншу Мацумото Трайдънтс с 3:2 (25:21, 15:25, 25:23, 16:25, 15:10) в японската SV.League. Румънският национал с български корени беше титуляр във всичките пет части, като завърши с 23 точки - 20 от атака, 2 блокади и 1 ас. Кицигой реализира 20 от 24 атаки за 83,3% успеваемост.

Сънтори спечели първата част с 25:21, като Кицигой се отличи с важна блокада за 20:16 и успешни атаки в края. Домакините отговориха категорично във втория гейм и изравниха след 25:15. В третата част отборът от Осака отново поведе след 25:23. Последователни успешни нападения на Кицигой помогнаха за аванс от 21:19, но Мацумото спечели четвъртия гейм с 25:16 и изпрати срещата в тайбрек. В него Сънтори поведе с 8:6, увеличи разликата до 13:8 и затвори двубоя с 15:10.

Кицигой беше най-резултатен за победителите с 23 точки, следван от Егор Клюка с 15 и Васим Бен Тара с 11. За Мацумото Филип Йон реализира 18 точки, а Закари Рама и Юджи Кудо добавиха по 15.

ШИНШУ МАЦУМОТО ТРАЙДЪНТС – СЪНТОРИ СЪНБЪРДС (ОСАКА) 2:3 (21:25, 25:15, 23:25, 25:16, 10:15)

МАЦУМОТО: Закари Рама 15 т., Филип Йон 18 т., Тайла Диерис Макрейвън 13 т., Дейвид Смит 8 т., Шинджо Акахоши 1 т., Юджи Кудо 15 т. – Кейсуке Мацуо-либеро 0 т. (Шусуке Сакаи 0 т., Канзе Чиба 0 т., Шота Фудживара 0 т., Юсуке Хошина 1 т., Хироки Ито 0 т., Рюя Сато 0 т., Шодай Абе 0 т.)

Старши треньор: Томас Ранер

СЪНТОРИ: Пей-Чанг Цай 7 т., Егор Клюка 15 т., Масахиро Секи́та 0 т., Васим Бен Тара 11 т., Кристиан-Даниел Кицигой 23 т., Кенджи Сато 5 т. – Казума Сонае-либеро 0 т. (Рьо Шимокава 0 т., Лучано Палонски 1 т., Рен Оники 0 т., Йошимицу Киире 0 т., Котаро Кай 0 т., Хикару Сомено 0 т., Тацуки Кашивада 1 т.)

Старши треньор: Оливие Льокат

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