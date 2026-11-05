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Олимпийска медалистка изгоря за 2 години заради нарушаване на антидопинговите правила

  • 5 ное 2026 | 11:00
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Олимпийска медалистка изгоря за 2 години заради нарушаване на антидопинговите правила

Олимпийска медалистка в спортната гимнастика Ана Мария Бърбосу (Румъния) беше наказана за две години заради нарушаване на антидопинговите правила. Това реши Спортният арбитражен съд (КАС) в Лозана.

Причината е, че 20-годишната гимнастичка е пропуснала три внезапни извънсъстезателни теста в рамките на 12 месеца, тъй като не е била на обявеното си местонахождение.   Санкцията влиза в сила със задна дата от 5 май 2026 година и ще завърши около два месеца преди следващите летни Олимпийски игри в Лос Анджелис през 2208 година.

Бърбосу може да обжалва.   Тя вече обяви, че е невинна и поиска изслушване по случая в антидопинговото подразделение на КАС, но такова й беше отказано, тъй като съдията прецени, че трите неявявания за тестове в периода от септември до декември 2025 година са "коректно записани". Спортистите трябва да предоставят данни за точното си местонахождение по всяко време, в това число в определен 60-минутен период всеки ден, в който те са на предварително посочено място и са разположение да дават извънсъстезателни проби. Три подобни нарушения в рамките на година се считат за неспазване на антидопинговите правила и водят да наказание.

Бърбосу е бронзова медалистка на земя от Игрите в Париж 2024, а на европейското първенство по спортни гимнастика в Лайпциг през миналата година печели злато на земя, сребро на греда и бронзови отличия в многобоя и на смесена успоредка.

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