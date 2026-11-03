България с амбиции за силно представяне на Световното по скокове на батут

С въпросителна около участието на Катерина Колешова България започва утре участието си на Световното първенство по скокове на батут в Китай. Състезателката е с травма, а окончателното решение дали ще може да се включи в шампионата все още не е ясно. Това съобщи генералният секретар на Българската федерация по скокове на батут Мариела Стойчева.

“За съжаление, тя получи контузия и все още не сме сигурни дали ще може да вземе участие в първенството. Надяваме се, че с помощта на китайските лекари ще успеем да подобрим състоянието ѝ, но засега нямаме категорична информация“, обясни Стойчева.

Другата ни представителка при жените Христина Пенева е в добро състояние и от нея се очаква силно представяне. Българката ще се стреми да покаже възможностите си и да намери място сред полуфиналистките.

“Китай е фаворит в нашия спорт, но има доста конкурентоспособни състезатели и от други държави. От Христина очакваме да покаже своята сила и да не допусне грешки, които да я лишат от полуфинал. След това вече каквото се случи, всичко ще бъде добре дошло“, коментира генералният секретар на федерацията.

Стойчева оцени високо организацията на шампионата, който се провежда за първи път в Китай. По думите ѝ домакините са осигурили отлични условия за състезателите.

“Те нямат достатъчно опит в организацията на световно първенство по батут, но имат много опит в провеждането на големи състезания. Определено организацията е много добра. Където има някакъв пропуск, той веднага се отстранява. Тук условията са прекрасни“, заяви Стойчева.

На 9 ноември в Китай ще пристигне и българската делегация за Световното първенство за юноши и девойки. Страната ни ще бъде представена от 15 състезатели, двама съдии и двама треньори.

“Направихме доста контролни състезания и избрахме тези спортисти, които са се представили най-добре. Бих искала да благодаря на Министерството на младежта и спорта, защото то ни оказва сериозна подкрепа, за да можем да участваме с достатъчно подготвени състезатели“, подчерта генералният секретар.

Пред младите ни таланти са поставени амбициозни цели – класиране на финал във всяка дисциплина и спечелването на минимум два или три медала.

“Очакваме спортистите да се адаптират бързо, въпреки че часовата разлика определено играе основна роля. Надявам се да се представят много добре. Към момента нямаме контузени състезатели при юношите и девойките и се надявам така да остане“, допълни Мариела Стойчева

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