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Калева и Алекова с участие във втория кръг на италианската Серия А по художествена гимнастика

  • 1 ное 2026 | 03:17
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Калева и Алекова с участие във втория кръг на италианската Серия А по художествена гимнастика

Сияна Алекова и Анастасия Калева участваха във втория кръг на италианската Серия А по художествена гимнастика.

В Serie A1 Сияна Алекова и Гимнастика Опера Рим завършиха на 11-о място с общ сбор от 92.050 точки. Българската гимнастичка игра на обръч и получи 26.300 точки. Победител е Форца Милано със 106.350 точки.

В Serie A2 Анастасия Калева и Ауксилиум Дженоа се класираха на пета позиция с 91.800 точки. Калева представи съчетанието си с топка и беше оценена с 25.200.

Победител в Serie A2 е Полиспортива Варезе със 102.050 точки.

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