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Александра Трусова се завърна в големите битки на леда

  • 6 ное 2026 | 15:48
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Александра Трусова се завърна в големите битки на леда

Сребърната медалистка във фигурното пързаляне от Зимните олимпийски игри в Пекин 2022 Александра Трусова се завърна в големите битки на леда. Преди малко повече от година рускинята стана майка, но изключително бързо влезе в отлична форма за радост на почитателите й.

Днес Трусова започна участие на Гран при на Китай, вече с фамилия Игнатова и с неутрален статут. Тя заема трето място след кратката програма при жените в Шънджън с актив от 72.37 точки. Лидер е японката Мона Тиба със 76.08, а представителката на Грузия Анастасия Губанова се нарежда втора със 75.05 пункта.

За волната програма Александра Трусова е заявила два четворни скока.

При спортните двойки след кратката програма водят руските фигуристи Анастасия Мишина и Александър Галямов. Бронзовите медалисти от Олимпиадата в Пекин събраха 74.69 точки, изпреварвайки грузинците Анастасия Метелкина и Лука Берулава (67.06) и арменците Карина Акопова и Никита Рахманин (66.34).

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