Монреал изкова драматичен обрат срещу Юта след продължение и силно завръщане на Сузуки

Монреал Канейдиънс постигна впечатляваща победа с 5:4 след продължение срещу Юта Мамът в зала „Бел Сентър“. Капитанът на домакините Ник Сузуки отбеляза завръщането си на леда след травма с гол и две асистенции, а Коул Кофийлд донесе крайния триумф само 30 секунди след началото на добавеното време.

Кофийлд реши изхода на срещата при бърза контраатака двама на един, финтирайки силен удар, преди с китков изстрел над дясното рамо на вратаря Себастиан Коса да прати шайбата в мрежата.

GUESS WHO 👏 Nick Suzuki scores in his first game back! https://t.co/r1jBSKNcSe — NHL (@NHL) November 6, 2026

Малко повече от пет минути преди края на редовното време дебютантът Адам Енгстрьом изравни за 4:4 със своя първи гол в НХЛ, пробивайки през трафик от синята линия покрай ръкавицата на Коса. Кърби Дак и Арбер Джекай също откриха сметките си за сезона, а Якуб Добеш се отличи с 16 спасявания за канадците, които спечелиха шест от последните си седем двубоя.

„Като колектив бяхме великолепни, заяви Сузуки след мача, който дойде само два дни след като Монреал допусна исторически обрат от четири гола пасив срещу Уинипег Джетс. - Различни момчета вкараха важни попадения. Ние сме отбор с изключителна дълбочина и това си личи във всеки мач.“

LOGAN COOLEY AGAIN 🥶 He's got two in the first period! https://t.co/oz49EM4M2B — NHL (@NHL) November 6, 2026

Старши треньорът на домакините Мартен Сен Луи изрази задоволство от характера на своите хокеисти:

„Хареса ми реакцията на момчетата след разочарованието във вторник. Започнахме мача прилично, но се оказахме изоставащи с 0:2. Това беше отличен хокеен двубой между два качествени тима. Гордея се с момчетата“

За гостите от Юта звездата на вечерта бе Логан Кули, който реализира своя втори хеттрик в рамките на четири двубоя и добави асистенция. Ник Шмалц се отчете с попадение и два завършващи паса, а стражът Коса отрази 30 удара към вратата си.

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