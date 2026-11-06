Късен гол на Кериър донесе победа на Каролина срещу Айлъндърс

Уилям Кериър отбеляза решителния гол в края на третата третина, за да изведе Каролина Хърикейнс до успех с 5:3 при гостуването на Ню Йорк Айлъндърс в зала „Ю Би Ес Арена“. С тази победа отборът на Ураганите се затвърди като едноличен лидер в НХЛ с актив от 28 точки-

Кериър върна преднината на гостите за 4:3 в 14:52 минута на последния период. Вратарят на домакините Семьон Варламов отрази първоначалния изстрел на Андрей Свечников с лявата си кора, но Кериър се оказа най-съобразителен при добавката от ръба на вратарското поле. Крайното 5:3 оформи Джейлън Чатфийлд на празна врата в 19:09 минута.

„Точно така се стремим да играем. Опитваме се да подхождаме към всеки един от 84-те мача като към среща от плейофите. Трябва да си настоятелен пред вратата и да се надяваш на добър рикошет. Моментът за първото ми попадение през сезона беше перфектен“, сподели Кериър след срещата.

William Carrier gives the Canes the late lead 👀 https://t.co/oQ0zFMLKLZ — Sportsnet (@Sportsnet) November 6, 2026

Кериър, Свечников и Чатфийлд се отличиха с по гол и асистенция, а Себастиан Ахо завърши с две голови подавания за състава на Каролина (13-3-2), който записа пети успех в последните си шест срещи, реванширайки се за поражението от Нашвил Предатърс с 1:4. Стражът Брендън Бъси се отличи с 24 спасявания.

Andrei Svechnikov comes through in a big moment for the #Canes! ✔️ https://t.co/VQKwZ33v16 — Walt Ruff (@WaltRuff) November 6, 2026

„Не бях доволен от представянето ни в Нашвил, не ми хареса напълно и днес“, призна старши треньорът на Каролина Род Бринд'Амур. „Няма как да играем безупречно всяка вечер, но има специфичен начин, по който трябва да действаш, за да побеждаваш, и накрая го постигнахме. Лигата е изключително трудна и ако не си концентриран на сто процента, няма как да спечелиш.“

За състава на Ню Йорк (7-6-2), който изигра първия си двубой след загубата от Едмънтън Ойлърс с 0:4 в събота, Брейдън Шен и Виктор Еклунд се отчетоха с по гол и асистенция. Варламов отрази 34 удара.

Empty net goal for Carolina! Scored by Jalen Chatfield with 00:51 left in the 3rd. NYI: 3 | CAR: 5 #CARvsNYI #Isles #CarolinaCulture https://t.co/UVePAFmIPT — NHL Goals (@nhl_goal_bot) November 6, 2026

„Никога не знаеш какво да очакваш в първия мач след четиридневна пауза“, коментира наставникът на домакините Питър Дебур. „Определено не ми хареса изоставането в началото, но имаше и положителни неща. Доволен съм от характера, с който се върнахме в мача, както и от четвъртата ни линия, която ни даде нужната енергия. Линията на Брейдън Шен беше най-добрата ни в предни позиции. Трябва обаче да се възползваме от численото предимство (0 от 4). Един гол при пауърплей вероятно щеше да промени изхода.“

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