Войната с умората: планът на Моуриньо, вдъхновен от стратегията на ПСЖ

ЖОЕЛ ДЕЛ РИО, "Марка"



В тренировъчната база на Реал Мадрид във Валдебебас са напълно наясно, че правилното разпределение на физическите сили може да се окаже решаващият фактор за крайния изход от сезона. Жозе Моуриньо се стреми отборът му да навлезе в най-важния етап от кампанията в оптимално състояние. За тази цел специалистът въведе строг контрол върху натоварванията и почивката, при който всяка изиграна минута е от значение.

Стратегията далеч не се изчерпва само с обичайните ротации по време на двубоите. Тя включва също така допълнителни почивни дни и индивидуални мерки за психическо разтоварване и презареждане на състезателите. Пресният пример с Арда Гюлер и Орелиан Чуамени илюстрира този подход отлично. След като натрупаха сериозен брой минути в срещи с висока интензивност, треньорският щаб реши да им осигури екстра време за възстановяване. Тази практика ще продължи да се прилага и при останалите играчи, когато ситуацията го изисква.

Във Валдебебас следят изкъсо износването на всеки един футболист. Моуриньо си сътрудничи активно с клубните звена, за да проследява игровото време и да адаптира натоварванията спрямо индивидуалните нужди. Вместо общ шаблон за целия състав, се прилага прецизен подход – изчислява се точно колко трябва да играе всеки състезател и кога настъпва точният момент за отдих.

По-малко право на грешка в сравнение с конкурентите

В този контекст изпъква и паралелът с основните европейски съперници като Пари Сен Жермен или Байерн. Наставникът на парижани Луис Енрике отдавна прилага модел, чрез който съхранява силите на водещите си фигури в Лига 1. Статистиката от вътрешното първенство на Франция показва забележимо по-скромно участие на звездите в сравнение с други водещи грандове на континента.

Един от стълбовете на парижкия тим, Витиня, е натрупал 2121 минути на терена (което представлява 69,3% от общото възможно време). Останалите ключови състезатели обаче са далеч под тази граница и дори не достигат половината от максималния лимит: Хвича Кварацхелия има 1483 минути, Ашраф Хакими е с 1374, Жоао Невеш – с 1287, Фабиан Руис – с 1129 (едва 36%), а Усман Дембеле е записал само 1062 минути (34,7%).

ПСЖ се радва на видимо предимство, тъй като нивото на конкуренция в тяхното първенство е по-ниско от това в Ла Лига. Тази среда им позволява да пестят ресурси и да пристигат значително по-свежи за големите сблъсъци на континенталната сцена. Моуриньо няма същия комфорт и затова е принуден да бъде изключително прецизен в ротациите и управлението на игровото време. Поради тази причина Реал Мадрид изгражда собствена формула – персонализирано дозиране на натоварванията, целеви почивки и балансирано разпределяне на минутите в първенството, за да се предотврати преумора в най-критичните моменти от сезона.

Моуриньо: Какво искам от Атлетико - Барса? И двата отбора да загубят

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google