Приключи ли с националния отбор Коул Палмър

Безкомпромисната оценка на Томас Тухел за отсъствието на Коул Палмър от последния състав на Англия ясно показа, че талантливият плеймейкър на Челси ще трябва да води сериозна битка, за да спаси кариерата си в националния отбор под ръководството на германския селекционер.

„Той пропуска твърде много възможности да направи впечатление“ – това беше категоричното обяснение на Тухел за отсъствието на Палмър, след като 24-годишният футболист се оттегли от предишния лагер на Англия заради лека контузия.

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Посланието на Тухел беше толкова ясно и директно, че Палмър вероятно вече се пита кога ще получи следващата възможност да се докаже. Още по-болезненото за него е, че Тухел е взел решението си, след като е получил уверения, че Палмър е напълно възстановен и готов за участие в предстоящите мачове на Англия от Лигата на нациите – домакинството срещу Хърватия и гостуването на световния шампион Испания в Мадрид.

Смята се, че хората от обкръжението на Палмър са изненадани от отсъствието му, но Тухел вече е доказал, че при него няма място за сантименталност или специално отношение към звездите. Колко сериозно е отстъплението на Палмър в националния отбор, може да се види от факта, че той беше смятан за част от златното бъдеще на Англия, когато отбеляза великолепен гол при загубата от Испания на финала на Евро 2024 в Берлин.

Изключването му от състава на Англия за световното първенство миналото лято предизвика спорове, но тогава изборът на Тухел беше повлиян от колебливия сезон на Палмър с Челси, както и от проблемите му с контузии. Последният удар е поредният епизод от кариерата му в националния отбор, която се развива на приливи и отливи, откакто дебютира при предшественика на Тухел – сър Гарет Саутгейт, при победата с 2:0 срещу Малта в европейска квалификация на „Уембли“ през ноември 2023 година.

Палмър има 14 мача за Англия, в които е отбелязал два гола и е направил една асистенция. Последното му участие беше като плеймейкър зад нападателя при разочароващата загуба с 0:1 от Япония на „Уембли“ през март, когато беше заменен преди изтичането на първия час.

Още по-показателен е фактът, че той е участвал само в три от 26-те мача на Тухел, откакто германецът наследи Саутгейт.

Вместо да бъде основна фигура в плановете на Англия, Палмър вече е извън състава и изглежда няма непосредствени перспективи да си върне мястото. Тухел отправи и някои успокоителни думи към него, но ситуацията е ясна. Палмър позволи на други футболисти да го изпреварят в йерархията на националния отбор. Сега именно те са приоритет за Тухел, а не той.

„Разполагаме с достатъчно футболисти за позицията на номер 10 и се придържаме към тези, които бяха в предишния лагер, защото останахме доволни от двете седмици и половина, които прекарахме заедно. Предполагам, че всеки има огромно желание да играе за Англия, и Коул не прави изключение. Той пропуска твърде много възможности да направи впечатление. Лагерът беше дълъг, но футболистите, които участваха в него, показаха нещо изключително.

Не става въпрос за лично отношение. Никога няма да приемем, че Коул няма желание да идва в националния отбор, но се придържаме към играчите от последния лагер. Той беше отличен. Приносът на всички футболисти беше огромен. Имаме и нов играч в лицето на Джош Кинг, който може да играе като номер 10 и по двете крила“, каза Тухел. „Коул винаги е в полезрението ни, но конкуренцията е сериозна.“

Допълнително разочарование, а може би и недоумение за Палмър, вероятно предизвиква фактът, че Тухел не просто е решил да запази футболистите от предишния лагер. Той е повикал и Джош Кинг от Фулъм, както и най-голямата изненада сред новите попълнения – 21-годишния Джоуб Белингам от Борусия Дортмунд. Палмър заяви, че е играл за Челси с „дискомфорт и болки“ преди предишните мачове на Англия, сред които бяха загубата с 2:3 от Испания на „Уембли“, победата като гост на Чехия, успехът в ответния мач на „Уембли“ и разгромът със 7:0 над Хърватия в Риека.

Мениджърът на Челси Чаби Алонсо също настоя, че Палмър е имал физически проблеми при поражението с 0:3 от Брентфорд преди паузата за националните отбори. Смята се, че желанието на Палмър да играе за Англия остава също толкова силно. Фактът, че физическото му състояние е било проверено преди Тухел да обяви състава, се приема като знак, че футболистът продължава да влиза в плановете на селекционера.

Алонсо потвърди, че от националния отбор на Англия са направили проверка на състоянието на Палмър.

„Когато един футболист е напълно здрав, той може да бъде повикан. Когато не е в добро физическо състояние, предоставяме на националния отбор необходимата информация, за да вземем решение заедно. Понякога това не е добре за самия играч“, обясни той.

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Наставникът на Челси заяви, че не е разговарял с Палмър за изключването му от националния отбор и няма никакви съмнения относно неговия характер. Двамата обаче са обсъдили скорошния му червен картон при домакинската загуба с 0:2 от Тотнъм.

„Не сме говорили за Англия. Съсредоточени сме върху нещата, свързани с Челси – как да му помогнем и как той да става все по-влиятелен футболист. Това са темите, които обсъждаме. Говорим за Челси. Имаме достатъчно задачи. Концентрирам се върху нещата, на които мога да влияя и които са под мой контрол. Много съм доволен от качествата му, от отношението му и от влиянието, което оказва върху останалите в отбора“, каза Алонсо.

Въпросите обаче остават.

Още преди Палмър да се оттегли от предишния лагер, Тухел беше заявил, че футболистът „има какво да доказва“ и трябва „да вдигне нивото си“, за да „запази мястото си и да оправдае повиквателната“.

Убеден ли е Тухел, че Палмър притежава необходимата мотивация да играе за Англия? Дали доверието му вече не е насочено към други футболисти? Германецът със сигурност разполага с достатъчно варианти за позицията, на която играе Палмър. Джуд Белингам от Реал Мадрид е неговият плеймейкър от световна класа, а Морган Роджърс е друга отлична алтернатива.

Морган Гибс-Уайт, Еберечи Езе и вече 19-годишният Кинг, който получи първата си повиквателна за мъжкия национален отбор на Англия, са предпочетени пред Палмър. Тухел отправи и много положителни думи за Киърнън Дюсбъри-Хол от Евертън, въпреки че той също не попадна в състава.

Палмър започна добре сезона с Челси. Дузпата, която реализира при победата с 2:0 срещу Манчестър Юнайтед, беше неговият 50-и гол в първенството за клуба, постигнат само в 105 мача. Това обаче не е впечатлило Тухел. Германецът не просто е изпратил Палмър назад в йерархията на футболистите, които получават повиквателни за Англия, а засега напълно го е извадил от плановете си.

Тухел никога не се е колебал да взема твърди решения, без да поглежда назад. Пример за това беше изключването на Джуд Белингам от състава на Англия за мачовете срещу Латвия и Уелс през октомври 2025 година, въпреки че футболистът настояваше, че има желание да участва, след като се беше възстановил от операция на рамото.

Трент Александър-Арнолд от Реал Мадрид също едва сега започва да си връща доверието на селекционера след продължителен период извън националния отбор, включително изключването му от състава за световното първенство. Тухел открито изрази резервите си относно слабостите му в защита.

Палмър е поредният футболист с голямо име, който трябва да доказва стойността си пред Тухел. А предвид думите на германския специалист и очевидната вяра и доверие, които той има към играчите, предпочетени пред Палмър, пътят обратно към националния отбор може да се окаже дълъг.

Сега Палмър е изправен пред напрегнато очакване, за да разбере дали ще успее да убеди Тухел, че заслужава място в следващия състав на Англия, който ще бъде обявен чак през март 2027 година.

А както вече сам се убеди, при Тухел няма никакви гаранции.

Коментар на Фил Макнълти за bbc.com

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Снимки: Imago