Грандове от Англия следят новия испански национал, но Реал Мадрид решава бъдещето му

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте обяви списък от 27 футболисти за предстоящите международни срещи, включващ две завръщания и пет дебютанти. Сред новите имена ярко се откроява това на Хакобо Рамон. Младият защитник от доста време уверено чука на вратата на първия отбор благодарение на силните си изяви за Комо и младежкия национален състав до 21 години. Сега неговата мечта се сбъдва и той ще дели съблекалня с Аймерик Лапорт, Пау Кубарси и Дийн Хаусен в сърцето на испанската отбрана. Блестящото му представяне закономерно го превръща и в апетитна трансферна цел. Зимно напускане на стадион „Джузепе Синигаля“ не стои на дневен ред, но интересът за следващото лято вече е сериозен, най-вече от клубовете в Англия.

Важен играч от сензацията Комо с първа повиквателна за Испания

Подобен интерес от Острова не е прецедент, тъй като запитвания имаше още през миналото лято. Според информация на авторитетното испанско издание „Ас“, най-настоятелен в момента е Манчестър Юнайтед, макар че Челси и Ливърпул също държат бранителя под око в своите трансферни планове. Към днешна дата футболистът остава изцяло концентриран върху изявите си с екипа на Комо. Освен това ключова роля за бъдещето му има Реал Мадрид, който разполага със солидни козове при евентуални преговори.

Клаузата в полза на Реал Мадрид

Когато трансферът в Комо бе финализиран срещу сумата от 2,5 милиона евро, испанският гранд приложи обичайната си печеливша формула. Клубът от „Чамартин“ запази 50 процента от правата на играча и си осигури опция за обратно откупуване. Подобно на случая с Нико Пас, мадридчани разполагат с възможността да си върнат защитника срещу около 10 милиона евро. На фона на впечатляващото му израстване, потенциала и пазарната му стойност, оценена на 45 милиона евро от специализирания портал „Трансфермаркт“, подобна сума изглежда като истински подарък.

Дългосрочните планове на „белия балет“

Поради тази причина ръководството на Реал Мадрид запазва пълно спокойствие и контролира ситуацията изцяло. В испанската столица са изключително доволни от развитието на своя юноша, който отдавна попада в списъка с потенциални попълнения за първия отбор. Окончателните ходове обаче ще се решават на по-късен етап, когато се избистря съставът за сезон 2027/28. Тогава изтича договорът на Антонио Рюдигер, докато играчи като Едер Милитао, Дийн Хаусен, Ибрахима Конате и Раул Асенсио ще продължат да бъдат част от защитната линия. В случай на раздяла с германския ветеран, именно Хакобо Рамон се очертава като фаворит номер едно за негов наследник.

„Гигантът от езерото“ диктува темпото в Италия

За момента Хакобо се наслаждава на силните си дни в Комо и повиквателната за мъжкия национален отбор — закономерна награда за възхода му до един от най-впечатляващите защитници в Серия „А“. Под ръководството на Сеск Фабрегас, който му гласува пълно доверие, високият 196 сантиметра бранител се утвърди като истински лидер на италианската сензация. Той е и най-използваният футболист от наставника със своите 1201 изиграни минути.



Рамон се отличава с елегантно изнасяне на топката, хладнокръвни решения под напрежение, отличен усет за пласиране и безспорно превъзходство във въздушните единоборства. От началото на кампанията защитникът вече има три попадения и две асистенции с екипа на Комо, както и два гола за селекцията до 21 години по време на предишната пауза. С идол като Серхио Рамос, младият бранител определено се движи в правилната посока.

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Снимки: Imago