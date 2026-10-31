Николова, Брезалиева и ансамбълът за жени ще бъдат част от XX Международна гала Euskalgym

Стилияна Николова, Ева Брезалиева и националният ансамбъл за жени ще бъдат част от XX Международна гала Euskalgym - едно от най-популярните събития в света на художествената гимнастика, която ще се проведе утре в Билбао.

Преди големия спектакъл българският ансамбъл ще има и специално участие в международната среща Euskadi - Bulgaria. Euskadi е наименованието на Страната на баските на местен език, а срещата противопоставя представителния ансамбъл на домакините и националния ансамбъл на България. Родните грации ще представят композицията си с три обръча и два чифта бухалки.

По-късно вечерта българското участие продължава на Gala Euskalgym, където на килима ще излязат Стилияна Николова, Ева Брезалиева и ансамбъл жени, редом до някои от най-големите имена на световната художествена гимнастика, съобщават от БФХГ.

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