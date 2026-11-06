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Конър Бен получил оферта за двубой с Мани Пакиао

  • 6 ное 2026 | 14:31
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Конър Бен получил оферта за двубой с Мани Пакиао

Британският боксьор Конър Бен призна, че е отказал предложение да се изправи срещу Мани Пакиао през декември, но изрази пълна готовност да премери сили с филипинската легенда през първото тримесечие на 2027 година.

Пакиао, който следващия месец навършва 48 години, първоначално бе свързван с участие в подгряващата програма на грандиозния сблъсък между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа на 11 декември в Кардиф, Уелс. Сред потенциалните съперници на бившия осемкратен световен шампион се споменаваха имена като Шакур Стивънсън, Джо Кордина и Пади Донован.

След като промоутърът Еди Хърн потвърди, че ветеранът с актив от 62 победи, 8 загуби и 3 равенства (39 с нокаут) няма да се боксира в Кардиф, вариантът за мач срещу 30-годишния Бен придобива все по-реални очертания. През септември британецът претърпя тежко поражение с технически нокаут във втория рунд от Райън Гарсия.

Преди това Бен подписа договор със „Зуфа Боксинг“ на стойност около 15 милиона долара, като през април надигра по точки в десет рунда Реджис Прогрейс, който впоследствие обяви края на състезателната си кариера. Следващата му среща за титлата в полусредна категория на Световния боксов съвет (WBC) срещу Гарсия обаче се оказа твърде голямо изпитание за него.

Въпреки че Пакиао отдавна е преминал пика на своята форма, интересът към подобен сблъсък остава огромен.

„Той е абсолютна легенда на спорта, шампион в осем различни категории и завинаги ще остане в историята на бокса,“ заяви Бен пред „Скай Спортс“. „Шоу на голям стадион звучи прекрасно. Получих оферта за мач с Пакиао през декември, но тогава не бях готов. Ако той желае срещата да се проведе в началото на следващата година, можем да го направим.“

Бен, чийто професионален рекорд включва 25 победи и 2 загуби (14 с нокаут), коментира и трудното сваляне на тегло до лимита на полусредна категория (66,7 кг) за двубоя с Гарсия – граница, до която не бе слизал от април 2022 година.

„Не знам защо реших, че мога да сваля до полусредна категория, при положение че нормалното ми тегло в момента е около 84 килограма,“ призна Бен. „Мнозина твърдяха, че няма да успея, а аз исках да им докажа обратното. Едно е да влезеш в категорията, а съвсем друго – да покажеш най-доброто от себе си на ринга. Платих висока цена за амбициите си. Бъдещето ми е в средна категория. Няма да се оправдавам – Райън е феноменален боксьор, пласира страхотен удар и беше по-добрият в онази вечер. Оставям това зад гърба си и ще се завърна по-силен.“

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