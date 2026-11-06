Иван Хърков е на финал на Световното по самбо в Ташкент

Иван Хърков (79 кг) ще атакува втора световна титла на шампионата по самбо в Ташкент (Узб).

Той спечели четири поредни победи и малко по-късно излиза за златото. По пътя към финала българинът даде само една техническа точка при това не след техника, а след предупреждение три секунди преди края на полуфиналния мач при резултат 4:0 в негова полза.В спор за златото той ще срещне Борис Шатверян (Арм), когото победи категорично на европейското с 8:0.

29-годишният самбист от Панагюрище спечели световната титла през 2023-а, а през следващите две години завоюва бронзови отличия. Преди няколко месеца лидерът на националния отбор за пръв път стана световен шампион и сега ще атакува дубъл.

В неговата категория имаше конкуренция от 32-ама самбисти. Борислав Янаков (58 кг) загуби на осминафиналите, но беше изтеглен до репешажите, където записа две поредни победи. Той ще играе за бронза срещу Кимал Оболбеков (Кир), съобщават още от "Спортната джунгла". В бойното самбо Ивайло Симеонов (88 кг) тръгна с победа, но в битката за гарантиран медал на четвъртфинала загуби от Петро Давиденко (Укр) с 0:6.

Източник: www.jungle.bg

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google