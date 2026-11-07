Тиерно Бари отново герой за Евертън за обрат срещу Ковънтри

Тиерно Бари за втори пореден шампионатен мач се превърна в герой за Евертън. След като донесе победата с 1:0 над Нюкасъл, нападателят блесна с два гола и асистенция за обрата с 3:1 над Ковънтри на „Хил Дикинсън Стейдиъм“ в среща от 10-ия кръг на Премиър лийг. Ян Гбохо (52′) изведе гостите напред, но Бари (56′, 61′) обърна резултата, а Киърнън Дюсбъри-Хол (81′) оформи крайния резултат. Успехът изкачи „карамелите“ временно на петото място.

След нулево първо полувреме Ковънтри поведе в 52-рата минута. Гбохо комбинира с Тацухиро Сакамото в наказателното поле и между трима съперникови футболисти успя да промуши топката във вратата.

Отговорът на Евертън дойде само четири минути по-късно. Виталий Миколенко центрира отляво, а Бари засече отблизо с глава за 1:1.

В 61-вата минута нападателят повтори упражнението и завърши обрата. Този път подаването от левия фланг бе на Тайрик Джордж, а Бари отново се разписа с глава за 2:1.

В 81-вата минута Бари се отличи и като подавач. Той изведе Дюсбъри-Хол, който с мощен удар от малък ъгъл промуши топката покрай вратаря и оформи крайното 3:1.

Така Евертън вече има 16 точки и заема временно петата позиция, изпреварвайки градския съперник Ливърпул. Ковънтри остава на 16-ото място с 9 пункта.

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Снимки: Gettyimages